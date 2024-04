SELAKOVIĆ: Srbija dobro da zapamti ime svakog ko je svojim glasom podržao našu borbu! SE IZGUBIO SVAKU VRSTU KREDIBILITETA

BEOGRAD - Nakon večerašnje odluke Parlamentarne skupštine Saveta Evrope ta panevropska institucija je izgubila svaku vrstu kredibiliteta i pokazala da bilo kome, a pogotovo Srbiji, nema apsolutno nikakvo pravo da govori o demokratiji, vladavini prava i zaštiti ljudskih i građanskih prava i sloboda, poručio je ministar Nikola Selaković posle sinoćnjeg sramnog glasanja u Strazburu.

- U ovoj organizaciji za Srbiju očigledno ne važe pravila kao za druge članice, što neodoljivo podseća na poredak koji je s kraja '30 godina prošlog veka uspostavljan u Evropi, a za koji smo mislili da je pobeđen 9. maja 1945. godine, a taj poredak je delio narode na one koji imaju i one koji nemaju pravo na državu, i one koji imaju i one koji nemaju pravo na postojanje, naglasio je on pa dodao:

- Još jednom su pokazali da međunarodno pravo, principi i bilo kakva vrsta dogovora za njih postoje samo onda kada su u službi njihovih interesa. Ili smo možda svedoci krojenja novog pravila koje teroristima u službi separatizma i cepanja međunarodno priznatih država, garantuje plasman u Savet Evrope, čak i onda kada su trgovali ljudskim organima Srba koje su otimali i ubijali.

- Srbija ovo treba dobro da zapamti i zabeleži ime i prezime svakoga ko je svojim glasom podržao našu borbu za zaštitu našeg suvereniteta i nezavisnosti. Suverena i nezavisna, vojno neutralna Srbija odgovara samo i najviše nama, Srbima i svim građanima Srbije, zato je važno da je čuvamo i branimo i ne odustajemo, jer je istina na našoj strani. Samo tako se boreći uverićemo se da je i ova sramota Saveta Evrope, nešto zbog čega će jednoga dana crveneti i stideti se, a kao što kaže predsednik Vučić „Pobediće Srbija!", zaključio je on.

