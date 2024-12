S tim u vezi, naglašavamo i to da ovo nije prva neprijatnost koju su Privremene institucije samouprave u Prištini priredile Ristiću. Naime, 29. jula 2021. godine, tokom boravka na području AP Kosovo i Metohija, pripadnici tzv. Ministarstva unutrašnjih poslova koje deluje u okviru Privremenih institucija samouprave u Prištini presrele su na magistralnom putu Peć–Dečani vozilo u kome se u svojstvu direktora Muzeja žrtava genocida nalazio Ristić koji je potom odveden u tzv. Policijsku stanicu u Dečanima gde je isleđivan.

"Novinsko–izdavačka javna ustanova ,,Panorama – Jedinstvo“ već osam decenija igra presudnu ulogu u blagovremenom informisanju, ali i u očuvanju ćiriličnog pisma, kulturnog nasleđa i nacionalnog identiteta srpskog naroda na području AP Kosovo i Metohija. Tokom svih ovih godina, kroz brojne izazove, pokazali ste istrajnost, odlučnost i posvećenost svojoj plemenitoj misiji. Svaki broj vašeg lista predstavlja most koji povezuje naš narod sa njegovim korenima, istorijom i tradicijom. Građani Republike Srbije ponosni su na vaš rad. Ministarstvo informisanja i telekomunikacija nastaviće sa bezrezervnom podrškom koja za cilj ima dalje povećanje budžeta i osavremenjavanje opreme Novinsko–izdavačkog preduzeća ,,Panorama – Jedinstvo“, prepoznajući njegov neizmeran značaj u očuvanju kulturnog identiteta srpskog naroda u našoj južnoj pokrajini. Još jednom vam čestitam ovaj izuzetan jubilej uz iskrenu želju da i u narednim decenijama ostanete snažan glas srpskog naroda, čuvar našeg identiteta i primer profesionalizma i posvećenosti.

Vaša istrajnost i profesionalnost potvrđuju da se posvećeni rad u javnom interesu, onom koji štiti i afirmiše istinu, prava, kulturu i identitet našeg naroda, nikako ne može onemogućiti. Ministarstvo je odlučno u pružanju apsolutne podrške tome da istina dopre do svih, uključujući i međunarodnu zajednicu. Vaš rad nije samo pitanje profesionalnog opredeljenja, već je to i posebna misija, a u tome leži njena istinska vrednost“, naglasio je ministar.