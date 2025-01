- Srbija sada vodi drugačiju politiku nego što je vodila u prvoj deceniji ovog veka, a to je bila politika poniženja, prodaje i predaje nacionalnih interesa i dovela je do toga da se Srbija razdvoji od Crne Gore i da dosta nacija prizna Kosovo. Sada se okolnosti menjaju, a promenila se i Srbija, potreban nam je drugačiji pristup rešavanju problema, zato ovaj pokret treba da objedini i one koji nisu ni za SNS, ni SPS - ističe Selaković.