V.d.sekretara MUP-a Veljko Odalović izjavio je danas da su okupljanja građana kojima su, kako je rekao, zbog blokada mesecima ugrožena Ustavom zagarantovana prava, očekivana i istakao da oni imaju pravo da dignu glas i iskažu neslaganje i nezadovoljstvo sa onim što se dešava na ulicama.

Odalović je za TV Pink rekao da ne treba da čudi što se ''diže'' narod koji je ugrožen blokadama i svime što se dešava u poslednjih devet meseci tokom kojih je održano više od 23.000 neprijavljenih skupova što, kako je ocenio, govori o ''pokušaju stvaranja anarhije''.

- Oni imaju pravo da se organizuju, imaju pravo na ovu vrstu okupljanja. Mislim da je ovo dobar trenutak, jer su protesti vremenom prerasli u nasilje i dolazimo do faze u kojoj država mora da reaguje instrumentima koja su na raspolaganju i ovlašćenjima koja su poverena organima koji brinu o javnom redu, miru i svemu onome što to prati - rekao je Odalović.

Foto: Pink

Ukazao je da je policija "najisturenija" i najodgovornija za javni red i mir, a da su intervencije policije poslednjih dana upravo bile u funkciji "spasavanja javnog reda i mira".

Odalović je rekao da su na protestima povređena 173 policajca koji su obavljali svoju dužnost, kao i da nasilne proteste organizuju domaći i strani centri, a da je meta policija zbog navodne prekomerne upotrebe sile. Naglasio je da svaka policija reaguje isto ili slično u skladu sa standardima i ovlašćenjima i da nema razlike u reakciji policajca u Srbiji ili bilo kojoj evropskoj zemlji.

- Samo što je kod nas to problem jer se očigledno ne uklapamo u scenario koji vode neki centri na zapadu jer sprečavamo da se ostvari cilj - da se nasiljem blokira i parališe država i da se nasiljem dođe na vlast. Pre 15-20 dana imali smo kordone koji su napadani sa svih strana, a kada se postavi dobro organizovana kontrola situacije na terenu, onda na mrežama šire da je policija okupirala ne znam šta. Njena uloga je da spreči, a kada se pređe granica dozvoljenog, u obavezi je da interveniše u skladu sa pravilima - rekao je Odalović.

Ukazao je da u slučaju da dođe do prekoračenja bilo kog ovlašćenja, policija jedina ima mehanizam koji se zove unutrašnja kontrola koji se time bavi.

Odalović je ukazao na situaciju u Užicu gde je napadnut i povređen policajac, a da je napadač narednog dana pušten na slobodu i u medijima najavio da će ponoviti napad, i dodao da to govori o tome da je neophodna puna koordinacija svih službi.

- Baš me interesuje koliko će krivičnih prijava biti podneto jer su povređena 173 policajca. Policajca pre svega ne smete da napadnete i zato mora da postoji puna koordinacija svih službi, ne samo bezbednosnih, ovde su u obavezi da koordinaciju sa nama imaju i tužilaštva i sudovi da ne dolazimo u situaciju da se oni koji su napali policajce i počinili ta krivična dela puštaju narednog dana i da to delo ponove - rekao je Odalović.

Na pitanje o takozvanom non-pejperu Dušana Janjića, u kome se, između ostalog, govori o parlamentarnoj i institucionalnoj kontroli, Odalović je rekao da je reč o naručenom pismu i blokaderi traže stranu podršku i pritisak da bi ostvarili svoj cilj.

- Ne može nama kontrola da bude stranac. Mi imamo Ustav, zakone i imamo mehanizme kontrole po svim linijama. MUP ima unutrašnju kontrolu, imamo kontrolu skupštinskih odbora koji kontrolišu, između ostalog, i rad ministarstava. Imamo mehanizme koji kontrolišu rad skupštine i svakog organa. Vlada izlazi pred skupštinu, pred poslanike, pa valjda je to mesto gde se razgovara o kontroli, mehanizmima i o načinima kontrole - rekao je Odalović.

On je kazao da dolazi vreme ''ozbiljnog otrežnjenja'' i da se shvati da je ono što se dešava na ulicama pokušaj nasilnog preuzimanja i rušenja vlasti, kao i da na čelu države treba da budu oni koji znaju šta je država i kako se ona čuva.