- Najvažniji sastanak s predsednikom Sijem, prijateljski i srdačan! Predsednik Si pozvao je lično mene i našu delegaciju u zvaničnu državnu posetu u narednih 6 meseci, rekao je predsednik Vučić uživo se uključivši iz Pekinga naglasivši da je Kina pojedinačno gledano najveći investitor u našoj zemlji.

- Molio sam za dodatne investicije, dodatno zapošljavanje naših ljudi ali me predsednik Si već obavestio da njihovi stručnjaci već rade na tome, a pomoć možemo da očekujemo i na političkom planu po pitanju KiM.

- Srećan sam kad se razgovor tako završi i to su rezultati koje niko ne može da nam oduzme, razgovarali smo i o veštačkoj inteligenciji, oni u školi već imaju časove o tome, zatim o tehnologiji, EXPO 2027...

- Otvoreno smo razgovarali i o globalnoj inicijativi predsednika Sija o međunarodnoj jednakosti država, nemešanju u unutrašnje stvari, zahvalio sam se za podršku za Železaru, koronu, respiratorima, za podršku kad je reč o rezoluciji o Srebrenici...

- Govorili smo i o obojenim revolucijama a predsednik Si i njihovo rukovodstvo dobro vide stvari koje se događaju, vide teškoće i pritiske na našu zemlju.

Vučić je istakao i dobar sastanak sa predsednikom Svenarodnog kineskog kongresa.

- Kineske kompanije su zainteresovane za ulaganje u našu zemlju, jutros sam razgovarao s predstavnicima tri kineske kompanije i ostaje još jedna, a interesovao sam se kako ide i izvoz naše rakije i meda u Kinu, ide dobro, ali može to još bolje...

- Kineske kompanije danas zapošljavaju 41.000 ljudi u Srbiji a nekad je to bilo 4.000-5.000... Danas je to 10 puta više, rekao je Vučić naglasivši da mu je bila izuzetna čast što je u Pekingu i da sve što radi na kraju krajeva radi za našu zemlju i za naš narod.

Na pitanje da ga neki u Srbiji kvalifikuju kao drugorazrednog partnera Kine, kaže da su to ljudi koji mrze svoju zemlju.

- Ne zaboravite i da govore ni Putin ga ne ceni, pa kome je Putin dao tako visoki orden, jel ga dao Tadiću, Đilasu, blokaderima... posle 105 godina, prvom od Nikole pašića. Tako znaju i šta Si o meni misli, a imao sam čast da ga ugostim, jedna mala Srbija je zemlja u Evropi koju je najčešće posetio

- Današnji sastanak je produžio za 15 minuta i došao je bez pripreme kao na sastanak s prijateljem... Čak sam mu rekao i da pokušavam da ubedim Vukana da učim kineski...

Vučić je rekao da se čitavu noć spremao za jutrošnji sastanak, čak je neke pasuse učio napamet a neke i zaboravio u samoj uvodnoj reči sa Sijem pa ga se nešto kasnije setio.

- Prvu reč koju čujete na svakom mestu, na ulici je "vućići", kompletno osoblje hotela hoće s nama da se slika, CCTV emitovaće intervju sa mnom na engleskom pola sata, pa ako tako nešto nije dovoljno od naše male zemlje, ne znam šta je...

Na pitanje novinara da je Lopandić rekao da se Vučić bavi samo tzv. instagram politikom i da mu svi ovi susreti služe samo za slikanje, predsednik je rekao da mu je Vučić kriv što je sklonjen jer nije radio za interese Srbije nego za tuđe.

- Tako sam kriv i mužu Cece Bojković što je sklonjen, pa sam postao diktator, pa krvave ruke...

O tragediji u Portugaliji

Vučić se, odgovarajući na pitanja novinara, osvrnuo i na tragediju u Lisabonu, te izjavio saučešće predsedniku i premijeru Portugalije kao i porodicama nastradalih a povređenima poželeo oporavak dodavši da saosećamo u bolu i tuzi.

Vučić je podsetio i na nasilje u Novom Sadu koje je krenulo već 3. novembra, na paljenje Gradske kuće, ali i na tragediju u Severnoj Makedoniji u kojoj je poginulo 62 mladih pa nije bilo nasilja i to u zemlji koja je nekoliko puta manja od naše.

- Jedno je kad neko to organizuje spolja, a drugo kad je spontano, spontanih revolucija nema, uvek ih neko organizuje spolja, uz mnogo novca i stranih interesa..., dodao je Vučić i ukazao koliko je licemerje političkih protivnika u Srbiji.