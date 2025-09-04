Slušaj vest

Poslovna mreža osnivača Junajted grupe Dragana Šolaka isprepletana je netransparentnim, sumnjivim i po više osnova problematičnim međusobnim odnosima, koje je Šolak namerno instalirao da pod okriljem svoje kompanije više zaradi za sebe. Jedan od ljudi oko koga se ova mreža plela je i Vladislav Ratajac, koji je donedavno u Junajted grupi bio ključni menadžer za spajanja i akvizicije. Prema otkrićima Kurira, Šolak je sa njim završavao svaki veliki posao, a o njihovoj bliskosti najbolje govore i fotografije od pre nekoliko dana na kojima su zajedno uslikani na Šolakovoj jahti u Puli.

Ali krenimo redom... Moć i sposobnost Ratajca da zadovolji apetite Šolaka kriju se, govore podaci do kojih smo došli, u njegovom bliskom odnosu sa Slavenom Moravčevićem, rukovodećim partnerom srpskog ogranka Schoenherr-a, advokatske firme koja je kao dugogodišnji partner Junajted grupe i njen glavni pravni savetnik ostvarivala unosne prihode u poslovima vrednim milijardu evra. Primera radi, Schoenherr je pod vođstvom Moravčevića 2018. savetovao Junajted grupu prilikom prodaje većinskog udela KKR-a, koji je za 1,1 milijardu evra kupio BC Partners, dok je Ratajac verovatno bio ključni donosilac odluke o angažovanju spoljnog savetnika.

Šolak i Ratajac na luksuznoj jahti u Puli Foto: Goran Sebelic / imago stock&people / Profimedia

Prema saznanjima Kurira, Ratajac i Moravčević su u vrlo bliskim prijateljskim odnosima, a po nepotvrđenim informacijama i kumovskoj vezi. Ova neprijavljena relacija pomenute dvojice zamagljuje odnose između Junajted grupe i srpske filijale Schoenherr-a i opterećuje ih ozbiljnim kršenjem pravila upravljanja i sukobom interesa.

1/10 Vidi galeriju Ovako izgleda jahta Dragana Šolaka Foto: Printscreen/Youtube

Kršenje dužnosti prema akcionarima

U kontekstu sveprisutne uloge Schoenherr-a u transakcijama Junajted grupe, sasvim izvesno se može tvrditi da je lična veza između Ratajca i Moravčevića stvorila skriveni splet uticaja i ugrozila standarde poslovne lojalnosti.

- Ratajac je mogao usmeravati poslove svom bliskom prijatelju, a firma Moravčevića imala je lični interes da ugodi klijentu kojim upravlja Moravčevićev kum. Procurili "Pandora papers" pokazuju da su Ratajac i Šolakova supruga bili suvlasnici ofšor entiteta Cable Management Company Ltd. Ta BVI kompanija, osnovana 2006, navodila je kao krajnje vlasnike Šolakovu ženu, Vladislava Ratajca, Viktoriju Boklag (izvršnu direktorku kompanije koja je smenjena zajedno sa Šolakom) i druga povezana lica sa Junajted grupom. To je praktično značilo da su grupa rukovodilaca Junajted grupe i porodica Dragana Šolaka bili zajednički vlasnici ofšor holdinga. Koncentracija vlasništva među menadžmentom van zvanične strukture grupacije mogla bi ukazivati na instrument za prikrivene interese ili deljenje profita. Ništa od ovoga očigledno nije prijavljeno investitorima Junajted grupe, što ukazuje na obrazac po kojem su lične veze i neformalna partnerstva oblikovala strukturu Junajted grupe, skrivajući se iza fasade pravilnog upravljanja - otkriva naš dobro obavešten izvor.

Pregažena korporativna pravila

Pravila korporativnog upravljanja i pravna etika zahtevaju transparentnost i lojalnost. Junajted grupa je u grupi kompanije koje se ponose svojom politikom izbegavanja sukoba interesa, koja obavezuje na prijavljivanje svih ličnih veza između donosioca odluka i dobavljača (vendor). Advokati moraju izbegavati zastupanje klijenata kada lični interesi mogu biti u sukobu, a pravila advokatske komore generalno zabranjuju preuzimanje neovlašćenih fiducijarnih uloga (uloga od poverenja) koje kompromituju njihovu nezavisnost ili lojalnost klijentu. Svi rukovodioci imaju obavezu brige i lojalnosti prema akcionarima - ne smeju tajno preusmeravati prilike kompanije niti omogućavati neprijavljene poslove radi lične koristi. Zakoni protiv korupcije i sankcija dodatno zabranjuju saradnju sa sankcionisanim ili visokorizičnim osobama. Ukratko, osnovno pravilo je da lične veze i posredničke transakcije ne smeju uticati na korporativne odluke, a kada postoje, moraju biti prijavljene.

Nepoštovanje toga, kao u slučaju Ratajca i Moravčevića, predstavlja kršenje dužnosti prema akcionarima, kao što su KKR i BC Partners, i može poništiti transakcije obeležene neprijavljenim sukobom interesa.

Jer, naše informacije ukazuju da je Ratajac kao ključni menadžer za spajanje i akvizicije Junajted grupe usmeravao velike poslove advokatskoj firmi Moravčevića bez prijavljivanja njihove kumovske veze, što je klasičan sukob interesa.

- Ova tajna veza značila je da je tobože nezavisni pravni savetnik Junajted grupe lično bio povezan sa njenim pregovaračem o poslovima. To je kršenje pravila transparentnosti. Štaviše, partner Schoenherr-a Andrea Radonjanin otišla je i preko uloge advokatskog savetnika jer je upravljala ofšor entitetima za Šolakovu korist, pa je 2016. organizovala prodaju nejasnog BVI shell-a (Mojoman Properties) koji je indirektno držao Dajrekt mediju. Uključivanje Ratajca u te e-mejlove, iako on nije imao zvaničnu ulogu u toj BVI kompaniji, pokazuje da su Šolakovi insajderi tajno kontrolisali prenose vlasništva Dajrekt medije dugo pre nego što je Junajted grupa zvanično preuzela kompaniju. Takvo ponašanje ukazuje na neprimerenu zastupničku ulogu: advokat je formalno zastupao "klijenta" u prodaji kompanije, dok je zapravo izvršni direktor Junajted grupe Ratajac tajno nadgledao proces. Ovo sugeriše retroaktivna odobrenja - formalna papirologija je usklađena tek nakon što su insajderi već sproveli promene iza zatvorenih vrata - objašnjava naš dobro obavešten izvor.

Iz Pandorinih papira Maher u ofšor zonama Ime Vladislava Ratajca pojavljuje se u Pandorinim papirima, gde je naveden kao "krajnji stvarni vlasnik" kompanije Cable Management Company Ltd, registrovane na Britanskim Devičanskim Ostrvima. Uvrštavanje u Pandora papire znači da je Ratajac koristio usluge Alcogala (panamske advokatske firme) ili sličnih za osnivanje ove ofšor strukture. Ova ofšor struktura mogla je biti korišćena u ranim danima Junajted grupe ili je služila kao lično investiciono društvo. Ovi podaci impliciraju određeni nivo bogatstva i sofisticiranosti u upravljanju ofšor imovinom. Prema njegovim prijavama u britanskom registru kompanija iz 2024, Ratajačevo mesto boravišta je Malta, zemlja koja je poznata kao jurisdikcija sa niskim porezima unutar EU. Njegovo državljanstvo je srpsko, ali život na Malti mu omogućava pogodnosti poput oporezivanja na osnovu doznaka ili drugih podsticaja za strane investitore. Ovo je legalna finansijska strategija, ali vredna pažnje u njegovom profilu. Takođe znači da veći deo njegove imovine može biti pod malteškom jurisdikcijom ili u okviru trustova. Inače, Vladislav Ratajac imao je uloge u različitim kompanijama. Na primer, bio je direktor Marquee Arts Limited u Velikoj Britaniji od februara 2024. do jula 2025. Marquee Arts Ltd deluje kao entitet povezan sa Junajted grupom. Nakon njegove ostavke u julu 2025, pretpostavka je da se odrekao svakog direktnog uticaja.

Provaljena šema

On napominje da su ovi Šolakovi manevri služili da akcionari Junajted grupe (KKR, BC Partners) ne budu obavešteni da je menadžment prethodno organizovao kupovinu Dajrekt medije preko posrednika, po uvećanoj ceni, efektivno plaćajući Draganu Đilasu (prodavcu) znatno iznad tržišne vrednosti radi Šolakove lične koristi.

- Šema Šolakovog poslovanja je provaljena. I u ovom slučaju se jasno pokazuje da Moravčević i njegovi partneri nisu delovali samo kao advokati Junajted grupe. Oni su postali integrisani operateri u Šolakovoj ofšor mreži, dok su ključni insajderi Junajted grupe, poput Ratajca i Bojane Mijailović formirali čvrstu ličnu mrežu lojalnosti Šolaku. U svetlu aktuelne krize menadžmenta Junajted grupe, sve ovo je očigledno dovelo do konflikta, sumnjivih ovlašćenja i skrivenih poslova koji krše osnove korporativnog upravljanja i pravne etike. Kumovski, prijateljski, supružnički i rodbinski odnosi stvorili su "slepe tačke" u nadzoru, a ofšor strukture su omogućile premeštanje imovine i potencijalno izbegavanje poreza - kaže naš sagovornik.

Zaposlio i sestru