Slušaj vest

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u ponedeljak 8. septembra, počinje realizacija ispitnog roka "Septembar 2", saopšteno je iz te visokoobrazovne ustanove i navedeno da je istog dana planirano i da policija napusti zgradu fakulteta.

Kako se navodi u saopštenju, ispitni rok se organizuje u skladu sa Planom nadoknade ispitnih rokova i objavljenim rasporedom ispita, a u ovom ispitnom roku je 1.368 studenata prijavilo 3.992 ispita.

Prijemni ispiti će biti realizovani u skladu sa Konkursom i rasporedom polaganja koji je objavljen na sajtu Fakulteta.

"Istoga dana, u ponedeljak, 8. septembra, planiran je izlazak Interventne jedinice policije iz zgrade Fakulteta u ranim jutarnjim časovima", navodi se u saopštenju Filozofskog fakulteta.

Neredi posle ulaska dekana na Filozofski fakultet u Novom Sadu trajali su gotovo dve nedelje, a u više navrata je došlo do napada na policiju koja je bila postavljena ispred zgrade fakulteta.

Ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade Ivica Dačić izjavio je ranije da su policijski službenici uz konsultaciju sa tužilaštvom ušli u objekat rektorata nakon protesta u Novom Sadu u petak, a na poziv rektora Univerziteta u Novom Sadu Dejana Madića.