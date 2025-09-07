Slušaj vest

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u ponedeljak 8. septembra, počinje realizacija ispitnog roka "Septembar 2", saopšteno je iz te visokoobrazovne ustanove i navedeno da je istog dana planirano i da policija napusti zgradu fakulteta.

Kako se navodi u saopštenju, ispitni rok se organizuje u skladu sa Planom nadoknade ispitnih rokova i objavljenim rasporedom ispita, a u ovom ispitnom roku je 1.368 studenata prijavilo 3.992 ispita.

Prijemni ispiti će biti realizovani u skladu sa Konkursom i rasporedom polaganja koji je objavljen na sajtu Fakulteta. 

"Istoga dana, u ponedeljak, 8. septembra, planiran je izlazak Interventne jedinice policije iz zgrade Fakulteta u ranim jutarnjim časovima", navodi se u saopštenju Filozofskog fakulteta.

Neredi posle ulaska dekana na Filozofski fakultet u Novom Sadu trajali su gotovo dve nedelje, a u više navrata je došlo do napada na policiju koja je bila postavljena ispred zgrade fakulteta.

Ne propustitePolitikaOVAKO JE POČEO BRUTALAN NAPAD NA POLICIJU: Pogledajte, tačno u 21 sat blokaderi krenuli da ih gađaju čime su stigli! Nasilnici imali šlemove i maske
collage.jpg
PolitikaČAK I N1 i NOVA PRIZNAJU: Policija je prva napadnuta! "Policajci su gurani, gađani pirotehničkim sredstvima i udarani metalnim šipkama"
blokaderi.jpg

Ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade Ivica Dačić izjavio je ranije da su policijski službenici uz konsultaciju sa tužilaštvom ušli u objekat rektorata nakon protesta u Novom Sadu u petak, a na poziv rektora Univerziteta u Novom Sadu Dejana Madića.

Inače, Novi Sad je danas prvi ustao protiv blokada. Podsećamo da su u toku okupljanja građana širom Srbije, u čak 120 mesta, pod parolom "Građani protov blokada". Skupove možete pratiti uživo na našem portalu.

Ne propustitePolitika"OGROMAN NOVAC SE SLIVA KOD BLOKADERA" Gojković: Čeka se samo momenat kada će sve biti razotkriveno i prikazano javnosti
Screenshot 2025-07-30 083832.png
Politika"VIDI SE NA SVIM SNIMCIMA DA JE POLICIJA BILA NAPADNUTA" Đukanović o brutalnom nasilju blokadera u Novom Sadu: Država mora da kazni organizatore
Screenshot 2025-09-06 111232.jpg
PolitikaĐURIĆ OSUDIO NEREDE U NOVOM SADU: Utvrditi ko su organizatori i počinioci nasilja, nepristrasno ih procesuirati
Marko Đurić (3).jpg
Politika"ŠTA ĆE NJIMA PIŠTOLJ? NAĆI ĆEMO ONOG KO JE TO URADIO" Direktor policije Vasiljević o nasilju blokadera u Novom Sadu: Policija je brutalno napdnuta
Screenshot 2025-09-06 102540.png