Vučić je primio Stivena Sigala i njegovog sina Kunzanga, koji borave u Beogradu povodom početka snimanja akcionog trilera "Order Of The Dragon" u kojem Sigal ima jednu od glavnih uloga.

- U srdačnom i prijateljskom razgovoru sa Stivenom Sigalom razmotrili smo mogućnosti jačanja kulturne i umetničke saradnje, kao i načine na koje Srbija može biti dodatno promovisana na međunarodnoj sceni. Razgovarali smo i o mogućim zajedničkim projektima u kinematografiji, medijskim partnerstvima i promovisanju investicija u kulturnu industriju.

- Zahvalio sam gospodinu Sigalu na iskazanoj ljubavi prema Srbiji i spremnosti da svoj ugled i popularnost koristi u cilju afirmacije naše zemlje u svetu. Njegovo opredeljenje da Srbiju doživljava kao svoju drugu domovinu, nama predstavlja veliku čast i obavezu da zajednički radimo na jačanju kulturnih i humanitarnih projekata.

Srbija će uvek biti otvorena za umetnike i prijatelje iz celog sveta. Verujem da ovakvi susreti doprinose širenju dobrog glasa o našoj zemlji i jačanju mostova prijateljstva, saradnje i uzajamnog poštovanja, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se danas sastao sa svetski poznatim glumcem, producentom i umetnikom Stivenom Sigalom.

Holivudski glumac Stiven Sigal stigao je u Beograd gde će polovinom septembra početi sa snimanjem novog akcionog trilera Order Of The Dragon (premijera planirana za 2026), u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina (C.L.E.A.N., Wrongful Death, Oniros Film Awards, Vegas Movie Awards).

Snimanje će početi u septembru 2025. godine i odvijaće se na atraktivnim lokacijama u Beogradu. Projekat obećava povratak u „zlatno doba akcije“ 80-ih i 90-ih, sa impresivnom međunarodnom glumačkom postavom.

Doputovao je je sa svojom suprugom Erdenetujom Sigal, poznatijom kao El Sigal. Ona je naručila poseban poklon za svog muža - zlatan prsten.

Podsetimo, Sigal je 2016.godine dobio državljanstvo Srbije, a posle sastanka sa tadašnjim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao je da će učiniti sve kako bi na što bolji način promovisao Srbiju koju smatra svojom novom domovinom. Američki glumac i muzičar je za doček 2016. godine sa svojim bendom nastupao ispred Doma Narodne skupštine.