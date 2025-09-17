Slušaj vest

Predsednik Vučić izjavio da je američki državni sekretar Mark Rubio tražio susret sa njim, tokom predstojećeg boravka u Njujorku gde će prisustvovati Generalnoj skupštini UN, kao i da veruje da je moguće da rešimo pitanje američkih tarifa.

"Moraćemo da rešimo pitanje američkih tarifa, američkih taksi, da bi Tojo tajer mogao da naprave nove velike investicije, sa gospodom Šimicom sam razgovarao i sinoć i jutros na odvojenom sastanku. Razgovarali smo i sa drugim predstavnicima japanskih kompanija i sa njihovom m krovnom poslovnom institucijom, dakle, Biznis federacijom Japana i predstavili stvari u Srbiji, predstavili ekonomsku situaciju kakva jeste, ukazali na to šta mogu da očekuju ukoliko ulažu u Srbiju", rekao je Vučić.

Istakao je da je nekoliko oblasti bilo ključno, pre svega energetika gde je govorio o svim našim problemima, kao i o problemima sa kojima će energetski sistemi u mnogim zemljama Evrope da imaju probleme u budućnosti, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

"Šta je to što mi možemo da uradimo, gde nam je potrebna japanska tehnologija, japansko znanje. Ono što je dobro to je da nemamo problema sa finansiranjem, rekao bih, sa javnim finansijama, sa finansiranjem javnog duga. Nikakvih problema nemamo i verujem da je to ta vrsta fiskalne i monetarne stabilnosti koju imamo naišla na dobar ođek ovde u Japanu", rekao je Vučić novinarima završavajući posetu Japanu.

Dodao je da su razgovarali i o upotrebi veštačke inteligencije, korišćenju električne energije za električne vozila.

"I kada sve to imate u vidu, onda vam je jasno koliko će nam više struje biti potrebno u budućnosti i zato moramo na vreme da krenemo da radimo. Da, biće to u redu i za godinu i za dve, ali u periodu koji dolazi ceo region će se suočavati sa brojnim problemima, moramo što pre da rešavamo te probleme", rekao je Vučić.

Na pitanje kada možemo da očekujemo nove japanske investicije u Srbiji on je rekao: "Ako rešimo pitanje američkih tarifa vrlo brzo". Istakao je da je veoma zadovoljan razgovorima koje je imala naša delegacija, kao i sa japanskim carem i sa premijerom.

"Mislim da smo dobar posao ovde napravili u Japanu, ponosan na našu zemlju, zahvalan ljudima koji su to pripremili, zahvalan i našoj ambasadi ovde koja je dobar posao ovoga. I zahvalan ljudima koji su dobar paviljnon uradili u Osaki, jer nemamo mi često priliku da se prikažemo i predstavimo u Japanu i da ostanemo zapamćeni. I dalje je ovde Dragan Stojković izuzetno popularan i rekao bih najveće ime od Srba koje Japanci pamte, ali tu govori o tome kako nismo u međuvremenu ulagali mnogo više da bi zapamtili ili čuli neke druge stvari u kojima smo napredovali", rekao je Vučić na kraju višednevne radne posete Japanu.

Naglasio je da je to bila veoma plodonosna i dobra poseta i da očekuje velike rezultate u budućnosti. "Sada ćemo imati bar dva ili tri dana pre nego što se otputuje za SAD", dodao je Vučić.

"Rubio tražio susret sa mnom, verujem da je moguće da rešimo pitanje tarifa"

Predsednik Vučić izjavio je da je američki državni sekretar Mark Rubio tražio susret sa njim, tokom predstojećeg boravka u Njujorku gde će prisustvovati Generalnoj skupštini UN, kao i da veruje da je moguće da rešimo pitanje američkih tarifa.

Vučić je, na pitanje novinara u Tokiju na kraju višednevne radne posete Japanu, da li će njegov boravak u Njujorku zbog održavanja Generalne skupštine UN biti prilika da se sastane sa nekim predstavnicima američke administracije i da razgovaraju o problemu tarifa.

"Pre 10 minuta sam dobio poruku da je američki državni sekretar Mark Rubio tražio susret sa mnom, pa eto prilike da razgovaramo o tome. A ja ću pokušati da razgovaram i sa (ministrom finansija SAD Skotom) Besentom iz Trežri departmana, jer te sankcije sad postaju za nas važne", rekao je predsednik.

Vučić je istakao da ne sme čak ni da kaže koliki će nivo investicija u Srbiji imati jedna kompanija iz Japana ukoliko rešimo pitanje tarifa. Tako da verujem da je to moguće, dodao je Vučić.

Vučić: Utakmicama u drugim mestima pokazujemo da se ne živi samo u jednom gradu

Odgovarajući na pitanja, Vučić je izjavio da će se na nacionalnom stadionu koji se gradi u Beogradu igrati najvažnije i najveće utakmice fudbalske reprezentacije, ali da se ni tada neće odustati od igranja na stadionima u manjim gradovima.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše navode opozicionog portala da je apsurdno da se u Beogradu gradi nacionalni stadion kada se utakmice fudbalske reprezentacije igraju po celoj Srbiji, kazao da mnoge zemlje igraju na drugim mestima svoje utakmice da bi promovisale fudbal, da bi pokazale da se ne živi samo u jednom gradu.

"I to je naša politika", rekao je Vučić i poručio da se za politiku živi na dan izbora, a da neki drugi ne žive za reprezentaciju, već žive za sebe i sopstveno iživljavanje.

Naveo je primer Španije kao najveće evropske i svetske sile u fudbalu i kazao da kada je reč o stadionima imaju i Bernabeu, Kamp Nou koji se obnavlja, ali da ne igraju na tim stadionima, već igraju utakmice u Kordobi, Kadizu, Sevilji, drugim mestima. Komentarišući navode opozicionog portala da se režim plaši punih tribina i da zato ne želi da se fudbalski mečevi održavaju u Beogradu, Vučić je upitao od čega bi to trebalo da bude uplašen.

Upitao je da li postoji nešto novo što će da kažu. Prema njegovim rečima, fudbalska reprezentacija Srbije trebalo je da igra i protiv Engleza u Leskovcu.

"Prvo, zbog toga što u Leskovcu navijaju za našu reprezentaciju, a ljudi koji ne dođu da navijaju za našu reprezentaciju, već da napadaju svoje političko rukovodstvo, umesto da bodre svoj nacionalni tim, to mogu da rade na svakom mestu. A da ne pričamo o tome da je mnogo veći razlog bio to što je i ćorav video da su Englezi deset puta brži od nas i da je trebalo da igraju na terenu koji je pet metara kraći, a to je teren u Leskovcu", kazao je predsednik.

Kako kaže, to je greška stručnog štaba, ali i Fudbalskog saveza Srbije. "O atmosferi da ne govorim. Jedan grad živi za reprezentaciju, a ne za politiku. Za politiku živite na danima izbora, a neki drugi ne žive za reprezentaciju, već žive za sebe i sopstveno iživljavanje", kazao je.

Što se tiče nacionalnog stadiona, Vučić je naveo da će se igrati sve utakmice, najveće i najvažnije utakmice na nacionalnom stadionu. "Ali, to ne znači da ih i dalje nećemo igrati u Loznici, u Leskovcu, Zaječaru i na drugim modernim stadionima koje gradimo", poručio je Vučić.