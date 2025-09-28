Slušaj vest

Na hiljade građana iz svih krajeva Srbije okupiće se danas, s početkom u 17 časova, u više od 200 gradova i mesta širom Srbije u mirnim porodičniom šetnjama kako još jednom rekli svoje jasno "ne" blokaderskom nasilju i podelama do kojih je ono dovelo.

Mirne protestne šetnje građana već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.

Danas, pod motom, "Građani protiv blokada", širom Srbije očekuje se više od 200.000 ljudi u mirnoj i dostojanstvenoj šetnji u više od 200 gradova i mesta širom zemlje.

U Beogradu će se održati protestna šetnja do zgrade RTS-a u Takovskoj ulici, kako bi se zajednički uputo zahtev javnom servisu da istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana.

"Dođite da zajedno iskažemo nacionalno jedinstvo i ljubav prema jedinoj nam otadžbini u nedelju u 28. septembra, šetnjom u vašem mestu. Živela Srbija", stoji u objavi Centra za društvenu stabilnost.

Podsetimo, Vučić je pre dve nedelje bio s građanima na skupu i u šetnji protiv blokada u beogradskoj opštini Voždovac.

Tom prilikom je rekao i sledeće:

- Srećan sam što sam se pridružio ovim ljudima. Oni samo hoće da žive normalno. Da budu slobodni, da ih niko ne maltretira i da imaju prava kao i svi drugi. Mi moramo da se izborimo za svoju zemlju i vratimo normalnost, da se pomirimo i da razgovaramo.

- Sa obojenom revolucijom je gotovo. Narod je pobedio. Sada treba da se ujedinimo i da guramo Srbiju napred.

Predsednik se danas oglasio poručivši i da vreme odgovornosti dolazi, te da će odgovarati svi koji su želeli da nam unište Srbiju.