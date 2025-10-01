Slušaj vest

Anita iz Beograda jedna je od većinskog dela građana Srbije koja se iz nedelje u nedelju okuplja na više od 200 mesta u Srbiji da još jednom kaže da je dosta nasilju, blokadama i ometanju normalnog života jer, kako kaže Srbija podržava narod — a narod podržava Srbiju!

Anita svoje pravo na slobodan život, šetnju i podršku Srbiji pokazuje na ulicama Obrenovca, a proteklog vikenda je šetala rame uz rame sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i građanima koji su protiv nasilja i blokada.

Kako kaže, nema drugog izbora nego da cela država ustane protiv blokada!

- Prosto nemamo drugi izbor, zaista moramo da se priključimo i da se pokrenemo i definitivno da ustanemo mi koji smo protiv cele ove tako loše situacije - kaže nasmejana Anita.

Podseća da mali broj blokadera ugrožava veliku većinu građana.

- Jako mali broj ljudi ugrožava veliku većinu naših građana i postavlja se tako kao da su svi sa njima, što uopšte nije tačno. Mislim da je krajnji momenat da moramo da se ujedinimo. I želim mirnu i slobodnu Srbiju. I narod podržava Srbiju.

Građani protiv blokada

Podsetimo, proteklog vikenda na 167 mesta u Srbiji održana su prijavljena okupljanja građana protiv blokada, na kojima je prisustvovalo 157.000 građana — u mirnoj porodičnoj šetnji, bez narušavanja javnog reda i mira!

Sve o novim merama

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić je nedavno predstavio nove mere države, koje su 1. septembra stupile na snagu, a jedna od njih je i jeftinija struja za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara

Najavljeni su dodatni popusti na računima za električnu energiju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara. Za popuste na računima za struju uvede su nove kategorije - borci prve, druge i treće kategorije, veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava, kako bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije. Svi penzioneri koji imaju penziju do najniže i najnižu i brojilo na svoje ime imaće popust na računima za električnu energiju 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone odnosno od oktobra do aprila 2026. godine.

Blizu 240.000 penzionera prima najnižu ili do najniže penzije i svi koji među njima imaju brojilo na svoje ime dobiće popust 1.000 dinara na računu, bez predavanja ijednog papira, bez stajanja u redu, već automatski razmenom podataka između relevantnih institucija. Tako će biti zaštićene ranjive grupe i naši najstariji građani, kao rezultat mera koje su pripremili Ministarstvo rudarstva i energetike i Vlada Srbije. Veliki broj ovih penzionera čine poljoprivredne penzije, zatim samostalne delatnosti...

Ova mera uspešno je sprovedena pre dve godine, kada je oko 100.000 penzionera imalo umanjenje na računima. Domaćinstva koja imaju status energetski ugroženog kupca (to su socijalne kategorije građana — porodice slabijeg materijalnog statusa, primaoci novčane socijalne pomoći, uvećane novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica) već ostvaruju popust do 40 odsto na električnu energiju, ili do 60 odsto za gas i grejanje. Od ove godine oni će zadržati ove povlastice bez obzira na potrošnju električne energije, i dodatno za one koji ostvaruju popust na električnu energiju neće se odnositi promena granice za ulazak u crvenu zonu. Osim toga imaće i dodatnih pet odsto popusta na redovno plaćanje računa do 28. u mesecu (ukupno 10 odsto, sa pet odsto koje imaju svi potrošači).

Dakle, domaćinstva sa najnižim prihodima, koji ostvaruju pravo na olakšicu, posebno ona koja se zimi greju na struju će imati znatno niže račune za električnu energiju, dodatni popust za redovno plaćanje računa i za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena. Radiće se na tome da se poveća broj građana obuhvaćenim ovim olakšicama. Trenutno oko 70.000 domaćinstava koristi ovu olakšicu. Ostvarivanje ovog prava kod navedenih primalaca socijalne pomoći maksimalno je pojednostavljeno - jedan papir koji građani i popunjavaju u opštini u kojoj žive kojim biraju da li žele umanjenje na računu za struju ili gas.

Povećanje penzija, minimalca, plata u zdravstvu i prosveti

Predsednik je najavio i seriju sjajnih vesti za penzionere, zaposlene u zdravstvu i prosveti, ali i one koji primaju minimalne zarade.

