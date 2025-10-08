Poslanici Skupštine Srbije danas u 10 časova nastavljaju prvu sednicu jesenjeg zasedanja koja je počela juče - svečano uz himnu, gardu i crveni tepih.
SKUPŠTINA SRBIJE: Poslanici nastavljaju raspravu, sednica počinje u 10 sati
Na dnevnom redu Skupštine je 47 tačaka, među kojima predlozi zakona o upisu prava nad nepokretnostima (popularno nazvan zakon o legalizaciji), i izvršiteljima.
Prvog dana zasedanja, posle postavljanja poslaničkih pitanja što je uobičajena praksa utorkom, odlučeno je da se vode tri jedinstvena načelna pretresa.
Prvi pretres vodiće se o osam predloženih zakona, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima - i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije specijalizovane izložbe Ekspo 2027.
