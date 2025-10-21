Slušaj vest

Na sednici će se raspravljati i o Predlog odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku; Predlogu odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju i Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Skupština je prethodno završila raspravu o predlozima zakona od 9. do 39. tačke dnevnog reda, a koji se odnose na potvrđivanje međunarodnih sporazuma i više finansijskih ugovora.

Završena je i rasprava o amandmanima na prvih osam predloga zakona: na Predlog zakona o informacionoj bezbednosti; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Raspravljalo se i o amandmanima na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, kao i Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

Prva sednica jesenjeg zasedanja počela je 7. oktobra, a na dnevnom redu je 48 tačaka. Na početku sednice poslanici su odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine: o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda.

Kurir.rs/RTS

Ne propustitePolitikaSKUPŠTINA SRBIJE Lončar: Pa što nije u vaše vreme bila ovolika plata? Kada ste vi bili stručnjak, nije bilo ni flastera u bolnicama
Screenshot 2025-10-20 125355.jpg
Politika"OČEKUJEM JOŠ OVAKVIH LAŽI DO 1. NOVEMBRA ČIJA JE JEDINA SVRHA DA SE PUMPA" Brnabić upozorila da se sad iz skupštinskih klupa šire grozne laži o studentkinji
Screenshot 2025-10-16 120330.jpg
Politika"RODITELJIMA KOJIMA JE MALI MONSTRUM UBIO DECU ONA SAOPŠTAVA DA JE NJENA BOL VEĆA!" Jovanov u Skupštini gnevan na Mariniku: Na toj priči ste jahali godinu dana
Screenshot 2025-10-08 170137.jpg
Politika"VI IMATE SADA KOD MENE POSEBNO MESTO U SRCU" Hit snimak iz Skupštine - zbog rasprave Ane Brnabić i Miloša Parandilovića poslanici nisu verovali šta čuju VIDEO
collage.jpg
Politika"PRVI PUT OD VAS ČUJEM DA JE GEJ AFERA" Ana Brnabić spustila Parandilovića usred sednice Skupštine - cela sala prasnula u smeh (VIDEO)
Ana Brnabic.jpg
PolitikaSINIŠA MALI ODUVAO PARANDILOVIĆA U SKUPŠTINI: Blokader napao Anu Brnabić, ministar reagovao - pogledajte kako ga je poslao na mesto (VIDEO)
Snimak ekrana 2025-10-08 153657.jpg