Slušaj vest

Na sednici će se raspravljati i o Predlog odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku; Predlogu odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju i Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Skupština je prethodno završila raspravu o predlozima zakona od 9. do 39. tačke dnevnog reda, a koji se odnose na potvrđivanje međunarodnih sporazuma i više finansijskih ugovora.

Završena je i rasprava o amandmanima na prvih osam predloga zakona: na Predlog zakona o informacionoj bezbednosti; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Raspravljalo se i o amandmanima na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, kao i Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

Prva sednica jesenjeg zasedanja počela je 7. oktobra, a na dnevnom redu je 48 tačaka. Na početku sednice poslanici su odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine: o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda.