Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je prilikom obilaska gradilišta Nacionalnog stadiona o blokaderu Miši Bačulovu.

Bačulov je uhapšen zato što je hteo da inscenira sopstveno trovanje i da za tobožnji pokušaj ubistva optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vrh države. Plan Bačulova i njegovog saučesnika D. C., koji je takođe uhapšen, bio je da simuliraju teško trovanje, za koje bi optužili državni vrh, i da na taj način fabrikuju povod za revolt kod građana i eskalaciju nasilja na protestu u Novom Sadu. Krajnji cilj ove diverzije je, kako se sumnja, bio rušenje države i nasilna smena vlasti.

Vučić je rekao da mu je žao ljudi koji mogu da optuže sopstvenu zemlju zarad svojih ciljeva.

- Nije mi taj lik posebno interesantan. Žao mi je što je pomislio da je toliko važan, ljudi koji su spremni da svoju državu tako optuže. Nisu im važna sredstva, samo cilj. Kako bih ja posle toga mogao da živim, kome bih ja mogao da objasnim da nisam to ja uradio. Godinama sam slušao da sam ubio Ivanovića i Cvijana. Sram vas bilo za svaku laž, za svu mržnju koju ste juče prosipali i huškali narod - rekao je Vučić i dodao:

Istakao je da mu je žao što je Bačulov želeo da postane popularan na takav način.

- On sebi nije želeo da naškodi. Želeo je da na osnovu jednodnevnog bola postane popularan. Želeo je da od mene napravi ubicu i kriminalca sa ciljem da stradam ja, moja porodica. Hvala mu na tome. Nemam nikakvu ličnu mržnju bez obzira na sve to. Moliću se Bogu i za njega i za sve njegove bližnje kao što se molim za sve svoje u bilo čiju bogomolju da odem - zaključio je Vučić.