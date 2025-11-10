Slušaj vest

Nekadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Severnoj Makedoniji i Srbiji i član pregovaračkog tima Ričarda Holbruka, Kristofer Hil danas je počeo svoje svedočenje pred Specijalizovanim većima u Hagu, u nastavku suđenja bivšim vođama OVKHašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija.

Hil: Nisam verovao da postoji Glavni štab OVK

„Nisam verovao da postoji Glavni štab koji kontroliše OVK. Verovao sam da je postojao napor da se nama prikaže da postoje vojne i političke strukture, ali mislim da su samo pokušavali da su važniji u nekim prilikama nego što su bili. A, mogao bih i da dodam da sam to svoje mišljenje preneo mnogim drugim ljudima“, rekao je Hil i dodao.

Hašim Tači, Redžep Selimi, Jakup Krasnići i Kadri Veselji Foto: Profimedia, Privatna Arhiva, Drustvene Mreže

„Demaći je često pokušavao da govori kroz OVK i sećam se da je OVK znala da smo razočarani jer ne mogu da imenuju pregovorače“, rekao je američki diplomata.

O sastanku u Juniku

„Dat je preveliki značaj tom susetu. Seli smo na pod pili čaj, onda je taj čovek sa bradom došao i seo pored Holbruka. Ta slika je napravljena i izgledalo je kao da je Holbruk uspostavio kontakt sa OVK. Taj čovek se predstavio kao pripadnik OVK, ali nije bio vođa“, rekao je Hil i dodao da je ambasador Gelbard je rekao za OVK da su teroristi.

Foto: Youtube/Kosovo Online

„Ambasador Gelbard je govorio o OVK kao terorističkoj organizaciji. Kao i mnogi službenici Ministarstva spoljnih poslova oslanjali su se na svoja ranije iskustva u Latinskoj Americi. U jednom trenutku je rekao da se bavio različitim kriminalnim organizacijama i upotrebio izraz teroristi i on je video OVK kao teroriste“, rekao je Hil

Onda je došlo do napada na porodicu Jašari, navodi Hil.

„Ambasador Gelbard je zauzeo vrlo tvrd stav prema Srbima nakon toga vodio razgovore sa Miloševićem i razgovori su bili takvi da Milošević nije želeo da razgovara s njim nakon toga. Gelbard je posle promenio svoj stav i Milošević je odbio da se viđa sa njim“, rekao je Hil.

Hil je naveo i da u SAD postoji zvaničan proces u kojem se organizacije označavaju kao terorističke i koliko on zna to nije urađeno za OVK.

O kontaktu sa OVK

U OVK nije bilo rukovodstva i ljudi koji bi mogli da govore sa ovlašćenjem, rekao je Hil.

O sastanku Rugove i Miloševića

„Ambasador Holbruk je smatrao da bi bilo dobro da se Rugova sastane sa Miloševićem u Beogradu, jer se nadao da bi taj susret doprineo rešenju velikog broja problema. Ja sam bio skeptik. Do susreta je došlo u Beogradu u maju ili junu 1998. godine. Mislim da je taj susret naneo štetu Rugovi kod Albanaca na Kosovu“, rekao je Hil.

Američki diplomata je naveo da se i dalje pita da li je taj susret bio Rugovi od pomoći, ali i da Rugova nije želeo da odbije predlog ambasadora Holbruka.

O angažmanu na KiM i autonomiji

„Američka vlada angažovala me je u maju 1998. godine da budem specijalni izaslanik za Kosovo. Dobio sam tada poziv od Medlin Olbrajt“, rekao je Hil i dodao.

„Pokušao sam na početku sa kolegama iz Stejt departmenta da napravimo plan o povratku autonomije za Kosovo“, rekao je Hil.

Hil će svedočiti dva i po dana

Očekuje se da će Hil u Hagu svedočiti dva i po dana.

Predmet se vodi protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, koji su optuženi po osnovu individualne krivične odgovornosti i terete se za zločine protiv čovečnosti: progon, zatvaranje, druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke, kao i za ratne zločine: protivpravno i proizvoljno lišenje slobode i zatvaranje, surovo postupanje, mučenje i ubistvo.