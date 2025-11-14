Slušaj vest

Dragan Šolak najpoznatiji je ovdašnjoj javnosti kao osnivač i, u promenljivom udelu, vlasnik Junajted grupe. On bi verovatno bio najsrećniji milijarder da je ostalo na tome. Međutim, zahvaljujući pre svega istraživanjima Kurira, na čistac je izašlo i naličje njegove poslovne imperije i metodi kojima se Šolak služio da stekne sumanuto veliko bogatstvo.

Kurir ga je, na osnovu prikupljenih podataka iz različitih registara, označio prvim srpskim evromilijarderom, jer je njegovo bogatstvo procenjivano na više od 1,45 milijardi evra.

Kupovinom engleskog premijerligaša Sautemptona, Šolak 2022. godine izlazi iz brižljivo građene medijske ilegale koja je trajala decenijama. U toj tački on započinje i intenzivnu kampanju sopstvenog brendiranja kao uspešnog poslovnog čoveka u rangu svetski najpoznatijih imena iz sveta biznisa. Idiličnu sliku kvario je Kurir, a posle i još neki međunarodni istraživački mediji koji su se zainteresovali za sumnjive i raznolike veze srpskog tajkuna. U serijalima posvećenim Šolaku, secirali smo svaki segment njegovog poslovanja i posložili genezu njegovog uspona od prodavca VHS kaseta do prvog srpskog milijardera i vlasnika engleskih "svetaca".

Jedna od najboljih ilustracija Šolakovog razmetanja bogatstvom bile su fotografije koje je u avgustu objavio Jutarnji list i na kojima se on u jadranskim vodama oko Pule šepuri na svojoj luksuznoj jahti dugoj skoro 50 metara, teškoj gotovo 500 tona i, prema podacima stranice SuperYachtFan, vrednoj barem 10 miliona dolara.

Nabrajanje stavki u onome što se naziva bogatstvom Dragana Šolaka bio je pravi poduhvat, s obzirom na to da se broj firmi u kojima ima otvoreno ili prikriveno vlasništvo iz dana u dan uvećava. Tokom višemesečnog istraživanja i detaljnih provera svih dostupnih zvaničnih dokumenata, ekipa Kurira je pre tri godine otkrila da, pored vlasničkog udela u krovnoj kompaniji Junajted grupi (tada je iznosio 34 odsto), postoje tragovi da je Šolak u više od stotinu firmi bio ili jeste i dalje vlasnik određenog udela. Kao što je on decenijama ostajao ispod radara dok je izvlačio enormne profite za sebe, tako su ispod radara ostali i njegova debela imovinska karta i poslovne kombinacije u sivoj zoni, ali i luksuzni život i politička mešetarenja.

Pored vlasništva u vrednim visokoprofitnim firmama, koje su uživale podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i svetski poznatih špekulativnih investicionih fondova, Šolak je ujedno i vlasnik velike pokretne i nepokretne imovine, čija vrednost iznosi više od sto miliona evra. U skupu dobara koje je vlasnik Junajted grupe posedovao u tom trenutku kao lično bogatstvo izdvajali su se luksuzna kuća na Ženevskom jezeru, vredna nekoliko desetina miliona evra, luksuzni putnički avioni i golf tereni širom sveta.

Šolak je u Srbiji bio stvarni vlasnik udela u privrednim društvima "Techhill Plaza" i "Dansav Plaza", koja su se pretežno bavila kupovinom i prodajom vlastitih nekretnina, te kompanije "Ali Invest", koja se bavila iznajmljivanjem vlastitih ili rentiranih nekretnina i upravljanjem njima.

On je, prema pomenutom istraživanju Kurira, imao udeo od 33,78 odsto u 21 kompaniji: United Group, Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže (SBB), Pantic Electronic Cable Television, Netlogic, navodno bivše firme Dragana Đilasa Direct Media, Shoppster d. o. o. Beograd, Tako lako Shop, Fusion Communications, Big Print, Direct Media komunikacije, Media Point, Grand Slam Group, CAS Media, United Media Production, United Media Digital, Newsmax Adria, United Cloud, Absolut Solutions, Adria News, City Media plus-streaming ex Yu i TV kanal Ultra u likvidaciji. Udeo manji od 30 odsto Šolak je imao u kompanijama Brainz (25,34 odsto) i Fortuna E Sports (27,02 odsto).

Ove godine je veliki deo biznisa prodao, između ostalog SBB i sportski sadržaj Sport kluba, čime je završena monopolska era Šolaka i Junajted grupe.

Kurir je u više navrata pisao o skrivanju stvarnog vlasništva i izbegavanju plaćanja poreza kao glavnoj poslovnoj filozofiji Dragana Šolaka. On je u našim istraživanjima otkriven kao stvarni vlasnik više kompanija osnovanih u ofšor zonama, koje su se najčešće pojavljivale kao krajnji vlasnici u mreži njegovih firmi i bili su vlasnici dobiti na koju se u Srbiji ne plaća porez. Među njima su Gerrard Enterprises (Isle of Man), Gerrard MIP (Kajmanska Ostrva) i Gerrard Consultancy Service Limited (Britanska Devičanska Ostrva). Posredno, preko društva Gerrard Enterprises, Šolak je bio stvarni vlasnik kompanija Gerrard Aircraft (Austrija), Gerrard Aircraft Two (Austrija), Gerrard Estate Holdings (Isle of Man), Gerrard Investments (Isle of Man), Eligo Bled (Slovenija), Kraljevski Bled golf klub (Slovenija), Hiša Plus (Slovenija) i Hiša Plus (Srbija).

Većinske udele od 62 do 70 odsto Šolak je posredno imao i u sledećim društvima: Summer Parent (Luksemburg), EECF Istra (Luksemburg), Istra cement (Holandija), Hotel Valkane (Hrvatska), MAX City (Hrvatska), Valbonaša centar (Hrvatska), Kamp Banjole (Hrvatska), Istra VAL MAX nekretnine (Hrvatska), Golf klub Sava (Srbija)...

Preračunato u evre, ukupna vrednost imovine cele Junajted grupe tada je bila 3,28 milijardi evra. Prema zvaničnom finansijskom izveštaju kompanije za prvo polugodište 2020. godine, grupa je u prethodnih 20 godina izvršila više od 100 akvizicija, dok je u poslednjoj posmatranoj godini ostvarila prihod od čak 793 miliona evra. Prema istom dokumentu, u suvlasničkoj strukturi u različitim procentima pojavljuju se fondovi BC Partners, Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), EBRD i menadžment, u kojem je prednjačio upravo Šolak. Njegov udeo u društvu Summer Parent (Luksemburg), u to vreme kontrolnog društva Junajted grupe, iznosio je 34 odsto. Shodno tome, vrednost Šolakove imovine koja je poticala iz same Junajted grupe izmerena je na nešto više od 1,11 milijardi evra.

Imovinu velike vrednosti Šolak poseduje i u Sloveniji, gde je za potrebe razvoja svog hobija kupio veoma vredne golf terene. Kurir je u istraživanju 2022. pronašao podatke po kojima je u slovenačkoj kompaniji Eligo Bled Šolakov deo iznosio 18,59 miliona, u Kraljevskom Bled golf klubu 1,1 milion, firmi Hiša Plus 5,9 miliona, dok je u istoimenoj firmi registrovanoj u Srbiji imao tri miliona evra. Tada je osnivač Junajted grupe posedovao i Golf klub Sava u Srbiji, čija je nominalna knjigovodstvena vrednost bila svega 19.677 evra, od čega je samom Šolaku pripadalo 13.774 evra. Golf terene nepoznate vrednosti Šolak je tada posedovao, a verovatno i dalje poseduje, i u Moravskim Toplicama i Beogradu.

Imovinska karta Dragana Šolaka možda se i menjala u međuvremenu, ali ono čemu je jedino bilo nemoguće ući u trag, a o čemu ni sam Šolak, kao ni Junajted grupa ne žele da govore, jeste jasno objašnjenje gde je za svu dosad stečenu dobit njen vlasnik platio porez.