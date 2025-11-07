Slušaj vest

Osnivača Junajted grupe Dragana Šolaka već od ulaska u biznis vode pratile su kontroverze, zaobilaženje zakona, skrivanje vlasništva i potkupljivanje ljudi... Kako je imperija rasla, umnožavali su se i metodi nefer poslovanja, pa je na vrhuncu svoje moći Šolak demonstrirao svoj mehanizam za uništavanje konkurencije, a to je zapravo bila ogromna mreža povezanih političara, instrumentalizovanih medija i nevladinih organizacija. Cilj je bio jedan - ukloniti svakog ko pokuša da ugrozi njegov monopolski položaj na tržištu i priliku za dalje lično bogaćenje.

Skrivanje vlasništva jedno je od ključnih odlika Šolakovog biznisa. Iako je njegova finansijska, pa i svaka druga moć prevashodno poticala od prihoda kablovskog operatera SBB, njegova poslovna imperija sastojala se od više od sto firmi. Taj broj se tokom godina stalno menjao zbog osnivanja novih i gašenja već iskorišćenih.

Kurir je u svojim serijalima rasvetlio ovu komplikovanu mrežu i objašnjavao kako su i zašto kompanije unutar nje redovno obavljale međusobni finansijski promet. Ispostavilo se da je upravo zahvaljujući tome tadašnji većinski vlasnik Junajted grupe vršio optimizaciju plaćanja poreza i, preko povezanih lica, delimično prikrivao svoje vlasništvo u nekim firmama.

Na brojnim primerima pokazali smo da od samog broja firmi u Šolakovom sistemu mnogo više govori struktura i način na koji su one organizovane, a sve sa ciljem prelivanja novca zarađenog u Srbiji u ofšor zone, uz izbegavanje plaćanja poreza našoj državi. Kako bi plaćanje poreza na dobit sveo na minimum, kontroverzni biznismen kupio je svojevremeno pasoš Malte za 650.000 evra putem tzv. Individualnog investicionog programa (IIP). Kurir je prenosio informacije portala Malta Today, a one su govorile da se Šolakovo ime pojavilo u dokumentima projekta "Malteški papiri", gde je pomenut kao jedan od milionera koji izbegavaju plaćanje poreza.

Iako su malteške vlasti odbile da otkriju imena onih koji su dobili državljanstvo naturalizacijom, putem pomenutog programa, novinari portala Malta Today uspeli su da identifikuju ime Dragana Šolaka, ali i ime njegove supruge Gordane, kao i još dva tada izdržavana lica N. i S. Šolak, sa adresama na dve različite lokacije, jednoj u Slimi, a drugoj u luksuznoj stambenoj zoni Tigne Point. Projekat "Malteški papiri", koji je vodio Evropski istraživački centar (EIC), a u kojem je učestvovao i portal Malta Today, otkrio je u kojoj meri su oni koristili malteški poreski sistem da prebace svoj profit u zemlju i plate manji porez nego što bi platili u Srbiji.

1/5 Vidi galeriju Šolakove mahinacije u poreskom raju: Ofšor mreža od sto firmi, milionske transakcije i posrednici da bi se sakrilo pravo vlasništvo i umanjio porez Foto: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia, Kurir

Prema informacijama portala Malta Today, plaćanje poreza je izbegnuto kada su Šolakovoj medijskoj grupi različite TV stanice na Balkanu platile 6,7 miliona evra za prava emitovanja sportskih sadržaja, ali taj novac je završio na Malti, Kipru i u Lihtenštajnu. Dokumenti su otkrili da je tokom 2014. godine osnovana firma "United Media Malta". I pored toga što ova kompanija nije imala nijednog zaposlenog, od avgusta 2014. do avgusta 2015. dobila je 6,7 miliona evra od hrvatskog Telekoma, Iskona i VIPneta, a platila je samo 27.000 evra poreza na Malti. Po obavljenoj transakciji firma je likvidirana krajem 2015. godine.

Praćenjem dokumenata takođe se došlo do otkrića da je Šolak do 2015. bio vlasnik malteške kompanije "Prestige Media", koja je pre likvidacije ostvarila ukupan prihod od 10 miliona evra. Zahvaljujući malteškom poreskom sistemu, ta firma je na ovaj iznos platila porez od samo 400.000 evra.

Portal Malta Today je tada ukazao da je Šolakova medijska grupa jedna od najvećih telekomunikacionih grupacija na Balkanu koja pruža internet, telefon i TV programe domaćim i stranim građanima, a u 2016. godini imala je prihod od oko 440 miliona evra.

Kurir je u svojim ranijim istraživanjima citirao zvanične finansijske izveštaje kompanije, pa neke brojke mogu da pomognu da se stekne utisak o razmerama, širini i dubini Šolakovog biznisa. Na primer, u izveštaju za prvo polugodište 2020. godine može se pronaći podatak da je Junajted grupa u prethodnih 20 godina izvršila više od 100 akvizicija, dok je u istoj godini ostvarila prihod od čak 793 miliona evra. Prema istom dokumentu, u suvlasničkoj strukturi u različitim procentima pojavljuju se fondovi BC Partners, Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), EBRD i menadžment, u kojem prednjači upravo Šolak. Njegov udeo u društvu Summer Parent (Luksemburg), kontrolnog društva Junajted grupe, tada je bio 34 odsto, da bi početkom 2021. dostigao 41 procenat.

Ovu, ali i brojne druge kompanije, Šolak je, kako smo često objašnjavali u svojim tekstovima, kontrolisao preko firmi osnovanih u ofšor zonama u kojima se krije. Aktuelna kriza menadžmenta Junajted grupe izbacila je na videlo mnoge stvari koje je Šolak radio iza leđa vlasnika i partnera Junajted grupe. Kurir je u više navrata pisao o čitavoj skrivenoj mreži novčanih tokova koji su zamagljivali sumnjive poslove, akvizicije i raznorazne transakcije s jednim ciljem, a to je Šolakovo lično bogaćenje.

Brojna istraživanja Kurira pokazala su da se njegove firme u ofšoru najčešće pojavljuju kao krajnji vlasnici u mreži njegovih firmi i vlasnici su dobiti na koju se u Srbiji ne plaća porez. Među tim firmama su Gerrard Enterprises (Ostrvo Men), Gerrard MIP (Kajmanska Ostrva) i Gerrard Consultancy Service Limited (Britanska Devičanska Ostrva). Dostupni izveštaji i dokumenti otkrili su nam da se, pored Šolaka, u vlasništvu firmi pojavljuje i njegova supruga Gordana, koja je posedovala 4,99 odsto udela u Junajted mediji i to preko kompanije "BVI Cable Management Company Ltd". Posredno, preko društva Gerrard Enterprises, Šolak je bio ili ostao stvarni vlasnik kompanija Gerrard Aircraft (Austrija), Gerrard Aircraft Two (Austrija), Gerrard Estate Holdings (Ostrvo Men), Gerrard Investments (Ostrvo Men), Eligo Bled (Slovenija), Kraljevski Bled golf klub (Slovenija), Hiša Plus (Slovenija) i Hiša Plus (Srbija).

Većinske udele od 62 do 70 odsto Dragan Šolak imao je i u sledećim društvima: Summer Parent (Luksemburg), EECF Istra (Luksemburg), Istra cement (Holandija), Hotel Valkane (Hrvatska), MAX City (Hrvatska), Valbonaša centar (Hrvatska), Kamp Banjole (Hrvatska), Istra VAL MAX nekretnine (Hrvatska), Golf klub Sava (Srbija)...

U jučerašnjem tekstu objasnili smo kako je funkcionisala gusta mreža ofšor firmi i brojnih povezanih posrednika u transakcijama između Šolaka i Dragana Đilasa prilikom kupoprodaje Dajrekt medije i zgrade u vlasništvu Multikoma.