Dragan Šolak, osnivač "Junajted grupe" nakon što su pripadnici UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva ušli u sedište kompanije čiji je vlasnik bio kako bi proverili poslovanje i eventualno prikupili dokaze o korupciji, oglasio se u svojim medijima u nameri da se predstavi kao politički progonjena osoba, iako je, prema rečima sagovornika Kurira, njegov krajni cilj zapravo bio pokušaj da izvrši nezakonit uticaj na rad tužilaštva i pritisak na glavnog tužioca VJT Nenada Stefanovića.

- Ovo je klasična pretnja i targetiranje tužioca Stefanovića - tvrdi naš sagovornik.

Prema rečima izvora upućenog u dešavanja, u saopštenju za medije koji sebe nazivaju profesionalnim i nezavisnim, a sve vreme se bave gotovo isključivo zaštitom poslovnih interesa svog vlasnika, Šolak je zapravo priznao i razmere poslovanja svoje kompanije, koje se broje u milijardama evra, ali i moguće zloupotrebe u milionima!

Kako navodi, to je posebno interesantno, jer bi zapravo iznosi koje je sam pomenuo tek trebalo da budu predmet istrage.

- U saopštenju kojim se oglasio u medijima koji sebe nazivaju nezavisnim i profesionalnim, a koji zapravo po ko zna koji put dokazuju da su sve osim toga, Dragan Šolak direktno traži da se u postupak uključi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, odnosno tužilaštvo na čijem je čelu Mladen Nenadić. Taj zahtev, ne samo da u ovom trenutku nema nikakav pravni argument, već otvara pitanje da li je on zapravo pokušaj da se istraga skrene u ruke proverenog kadra, poznatog po lojalnosti Zagorki Dolovac i frakciji pojedinih inostranih centara moći koja već dugo drži deo pravosuđa pod kontrolom - kaže sagovornik Kurira.

Nameće se, kako dodaje još jedno, veoma važno pitanje na koje bi javnost morala da dobije odgovor, a to je šta je sa drugim slučajevima protiv Šolaka i "Junajted grupe" koji su pokretani ranije a koji nisu ugledali svetlost dana.

- Veoma je važno da se otkrije da li je i ukolioko jeste ko, na koji način i preko čijih leđa u tužilaštvu ranije štitio interese Dragana Šolaka, ali ne samo poslovne interese već i njega lično od krivičnog gonjenja. Neophodno je da se sve krivične prijave koje su ranije podnošene preispitaju i da se nedvosmisleno utvrdi kako i zašto ni po jednoj od tih prijava on nije procesuiran. Neko mora da stoji iza toga - dodaje naš sagovornik i zaključuje da bi, ukoliko se dokaže nezakonit uticaj, neko morao da odgovara.

Ono što našem sagovorniku budi sumnju jeste i deo izjave samog Šolaka, odnosno upravo da je spreman da prizna da "korist prelazi milionske iznose" samo kako bi moguću istragu protiv njega vodilo tužilaštvo na čijem je čelu Nenadić. On ne isključuje mogućnost da osnivač "Junajted grupe" po starom modus operandiju i dobro poznatom scenariju preko povezanih tužilaca i njemu bliskih medija, pokušava da obezbedi kontrolu nad tokom istrage.



- Na čelu Tužilaštva za organizovani kriminal je Mladen Nenadić, čovek koji je u poslednjih nekoliko godina "sahranio" niz velikih afera, a nakon poslednje, gde kao glavni tužilac u istrazi pada nadstrešnice u Novom Sadu, sedi i fotografiše se u društvu ljudi za koje mnogi stručnjaci smatraju da su najodgovorniji za veliku tragediju umesto da ih ispita i da odgovore koje javnost nije još uvek dobila. Međutim, u medijima pod kontrolom Dragana Šolaka Nenadića predstavljaju kao politički nepodobnog tužioca koji je progonjen jer se suprostavio "korupmiranom sistemu", dok je istina zapravo potpuno obrnuta. Upravo zato se ovaj poziv može čitati kao signal starim saveznicima, poziv za intervenciju i prikrivanje tragova - objašnjava naš sagovornik šta njemu budi sumnju u povezanost tužilaca i Šolaka:

- Da li to znači da je Nenadić poželjan tužilac za njega? - dodaje naš sagovornik.

Bez jasnog odgovora gde su nestale stotine miliona evra i ko je zaista upravljao novcem, kako dodaje, Šolak pokušava da nametne i politički okvir uobičajenoj tužilačko-policijskoj radnji prikupljanja dokaza, predstavljajući sebe kao žrtvu „režimskog progona" i progona od strane tužioca Stefanovića.

- Posebno je zanimljivo što u svojoj "odbrani" od tužioca koji mu nije po volji sam ističe da je „Junajted grupa" imala preko tri milijarde evra prihoda godišnje i oko jedne milijarde evra EBITDA-e", što predstavlja direktno priznanje razmera poslovanja koje su predmet istrage. Taj podatak, izrečen s namerom da pokaže ekonomsku snagu kompanije, u pravnom smislu postaje ključan jer potvrđuje upravo ono što tužilaštvo treba da proveri, kuda je nestao deo tog novca i ko je od njega imao korist - otkriva naš sagovornik.

Poseban apsurd celog slučaja, kako dodaje, jeste to što Šolak, kao navodni dokaz o dogovoru izmedu države i novog rukovodstva, pominje nezakonito prisluškivani razgovor izmedu direktora Telekoma i člana uprave Junajted grupe, Stena Milera. Taj materijal, koji je bez ikakvog pravnog osnova završio u javnosti, postao je u njegovoj interpretaciji „dokaz zavere", navodi nas sagovornik.

- Međutim, upravo činjenica da se Šolak poziva na nezakonito pribavljen sadržaj, publikovan na portalu OSSRP koji je finansiran iz istih izvora kao i deo Junajted grupe, ali i deo tužilaštva pod kontrolom Zagorke Dolovac, predstavlja novi povod za istragu - zaključuje sagovornik.