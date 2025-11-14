Slušaj vest

Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić izjavio je danas da Dijana Hrka, majka nastradalog Stefana Hrke u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, štrajkom glađu traži nešto što je protivustavno i protivzakonito, a to je da neki ljudi budu uhapšeni a neki oslobođeni, što je nadležnosti suda koji ne bi smeo da radi pod pritiskom.

Antić je rekao da iako Dijana Hrka ima pravo da štrajkuje glađu, to je prilično ekstreman korak koji se može uporediti sa blokadama, i dodao da kada se neko odluči na tako esktreman korak onda mora da ima jasan, lako ispunjiv i ustavan i zakonit cilj, a ne da traži nešto što je protizakonito.

"Ako političke vlasti oko pitanja da li izgraditi neki most, poseći neku šumu, da popuste pred nekom ucenom bilo da je reč o štrajku glađu ili peticijama, sud ne bi trebalo da se osvrće na to. Ovde neko traži protivustavnu i protivzakonitu stvar, sada više ne krši ustav već traži na zakonit način tako što preti da će zbog toga umreti zato što ne uzima hranu", naveo je Antić za Tanjug, prenosi Telegraf.

Ovde se, kako ocenjuje, ne radi samo o sukobu dve politike i dva zahteva, već o sukobu dva postmoderna politička pokreta, s jedne strane Dijana Hrka i oni koje stoje iza toga a s druge strane "mali grad šatora" studenata koji su se protivili blokadama a koji sprečava da se naprave veće demonstracije pred ključnim zgradama države jer je iskustvo obojenih revolucija pokazalo da su to bila mesta sa kojih bi počelo preuzimanje vlasti.

Kako je naveo, šatori ispred Predsedništva i Skupštine nisu ništa drugačiji od zauzimanja raskrsnice Vlade Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, što su tada navodno radili predstavnici Univerziteta, koje niko nije ni tužio ni gonio zbog toga tako da i vlast ima pravo to da uradi.

"To ima pravo da uradi i gospođa Hrka ali je malo tužno da iza nje stoji određna politika za koju ja nisam siguran da ona podržava. Nije rekla da je podržava, ona je u sve ušla kao majka poginulog, kao osoba koja je pretrpela veliku nesreću. Ona može da ima kakvo god hoće političko mišljenje, ali ljudi koji stoje iza toga su po meni krajnje upitni, posebno javne ličnosti", izjavio je profesor.

Prema njegovim rečima, oni koje stoje iza svega ovoga žele nešto što nije ustavno i zakonito a to je da u uslovima sukoba, kršenja Ustava, uslovima blokade preuzmu vlasti i tako uspostave jedan princip koji će postojati i nadalje a to je da izbori budu samo formalnost.

Na pitanje kome bi politički, medijski ili simbolički koristila nova "žrtva", Antić je rekao da iako to od početka nije bilo očigledno, od napada na Borka Stefanovića 2019. godine i parole "krvavih košulja" je to isplivalo na površinu.

Dodao je da opozicija nije sposobna da proizvede program, da stane iza programa iako više od trećine parlamenta čine opozicionari sličnih uverenja.

"Ta tzv. leva opozicija, pro NATO opozicija očigledno nije sposobna da ide na izbore, oni mogu da dobiju nekoliko stotina hiljada ostrašćenih ljudi. Ono što je njihova prednost je što su ti ljudi obrazovaniji od ostatka stanovništva, ali ni to ne znači ništa", istakao je on.

Antić je naglasio da se postavlja pitanje zašto Dijana Hrka protestuje ispred Skupštine Srbije a ne ispred zgrade suda ako kaže da predsednik Vučić nije nadležan.

"Da li to znači da svako ko oseti da je oštećen na bilo koji način treba da zahteva od suda da presudi kako on želi. Ja mislim da nije dobro formulisan taj njen zahtev da se uhapse svi koji su odgovorni. Zna se kako se sprovodi suđenje u moderno vreme, ljude ne privode kao kaznu, hapšenje podrzumeva nešto drugo. Dok neko nije osuđen ne može biti zatvoren, on je pritvoren kako ne bi uticao na svedoke, da ne pobegne ili da ne sablažnjava javnost", naveo je on.

Porofesor je dodao da bi u ovom slučaju Dijana Hrka želela da se pohapsi pola Vlade Srbije, što nema nigde u svetu.