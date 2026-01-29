Slušaj vest

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe liste Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane, istakao je da opozicija više ne zna šta će sa sobom.

- Pokušavaju da se dodvore nekome spolja, tako što će da ukinu sve što je naše. Mi želimo u Evropu i svet, ali sa stvarima koje su naše, rekao je Jovanov gostujući jutros na TV Pinku i dodao da idu po onom sistemu, pa uzimaju malo od plećkice, buta, e isto tako izmišljaju istraživanja, rezultate...

- Blokaderi misle da bez njih ništa ne može. Oni misle da imaju nekih 55 odsto, pa da sigurno ''pobeđuju''... Oni su u montaži napravili da je to napravio neki sajt koji pravi izbore u celoj Evropi, pa su ljudi to demantovali - kaže Jovanov.

Dotakao se i javnog nastupa rektora Đokića ocenivši da ne zna šta treba da kaže kada se obraća narodu, te da ostaje smešan u svojim rečenicama.

- On čita, pa se zagubi, pa se vrati na prethodni red. Njegova pojava je groteskna, ostavlja loš utisak. Neka izađe na crtu, pošto u njemu vide lidera, ta šačica neznanih junaka - naveo je Jovanov.

O Svetom Savi - karijeristi?!

- Čuo sam da su izjavili da je Sveti Sava karijerista, a to mi je šok, dodaje Jovanov.

- Vaskrs je u budućnosti, to će biti u aprilu mesecu? On je sin vladara koji se odrekao krune. Pa da je bio karijerista, prihvatio bi da bude vladar? Danas karijera može da se gradi kroz fakultet, profesorsku karijeru. Toliko lupetaju, da je to strašno. Ali dobro je da ljudi vide kako bi izgledala država, da je oni vode. Ukinuli bi slavu da su na vlasti... Ko slavi slavu, išao bi u zatvor - navodi Jovanov.

- Meni nije jasan taj njihov ateizam, nikada nisu vređali verska osećanja katolika, jevreja... Judaizam, islam, ništa. Oni su izgleda pravoslavni ateisti, oni pokušavaju da satru tradiciju i veru, naveo je Jovanov.

- Vidite kod njih, u svakom delovanju koje pokažu, da imaju strašan otklon prema tome. Oni su pokušali da podvale, napravili su skup na Savindan, i pokušali od toga da naprave priču. Kako će to da ide sa njima, videćemo. A činjenica je da imaju potrebu da prevaspitavaju Srbe, jer oni misle da će biti deo sveta samo kada ne budemo Srbi - kaže Jovanov.

Govoreći o poseti Picule, Jovanov je potvrdio da je tog dana stigao zvaničan mejl u kojem su oni tražili da ne prođu kroz hol Skupštine nego da budu sprovedeni drugim putem, te da mu nije jasno zašto je izložba u Skupštini provokacija.

- Oni koji kažu da je to provokacija, onda Piculu nazivaju ustašom. Strašne su laži bile, ta sednica je bila toliko strašna. Taj osećaj, koliko smo mi kao društvo jadni zbog ljudi koji imaju potrebu da se dodvore. Je l' možete da zamislite u Zagrebu, Tirani, Prištini, da ima neko ko će da izmišlja sve to - naveo je Jovanov.