Slušaj vest

Bivši ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je da su Vašington i Brisel godinama ulagali zajedničke napore da zemlje Zapadnog Balkana postanu članice Evropske unije, ali da je uveren da će evropske budućnosti zemalja regiona biti i bez napora SAD.

"Tokom godina su SAD i EU ulagale zajedničke napore da zemlje regiona postanu članice EU. Nisam siguran da će to biti tako i sada. Evropske budućnosti će biti, ali bez napora SAD. Sumnjam da će SAD biti proponent EU", istakao je Hil na panelu „Budućnost američkog angažovanja na Zapadnom Balkanu“ u organizaciji Atlantskog saveta u Vašingtonu, prenosi Kosovo onlajn.

Hil je ocenio da će biti manje strpljenja američke administracije za zemlje koje imaju probleme sa susedima, a i manje interesovanje ko je kome nešto uradio, već će tražiti da se to reši.

Kaže da može da zamisli da će aktuelna administracija i državni sekretar Marko Rubio tražiti veću ekonomsku orijentisanost zemalja, što bi moglo doprineti razvoju zajedničkog tržišta.

Istakao je i da je aktuelna američka administracija zainteresovana za privredu i da, ako samo jedna zemlja od dva miliona stanovnika dođe sa predlogom za saradnju, neće naići na veliko interesovanje.

Jedinstvenim nastupom, uveren je, povećao bi se interes.

„Ako dođete u Vašington i govorite o velikom biznisu, a zemlja ste sa dva miliona stavnika ili slično, to nije interesantno. Poruka je da treba da radite zajedno i da, ako neko u SAD pita kako sarađujete sa nekom susednom zemljom, odgovorite da je dobro. Niko neće više da sluša da ne možete s nekim da sarađujete“, naglasio je Hil.

Govoreći o Bosni i Hercegovini ukazao je da ne veruje da će ponovo doći do rata, već do promene situacije.

Bivši američki ambasador i visoki diplomata u Stejt departmentu Džonatan Mur podsetio da je na 30. godišnjicu Dejtona Kris Landau rekao da SAD nisu zainteresovane za stvaranje nacija i da neće da rade posao lidera u regionu.

Džonatan Mur i Kristofer Hil na panelu u Vašingtonu Foto: Printscreen Kosovo onlajn

"To znači da lideri moraju sami da preuzmu odgovornost. Albanija je to dobro uradila, ali nisu sve zemlje tako napredovale i obavljale svoj posao", objasnio je Mur.

Rekao je da postoje mesta, kao što je Kosovo, koje je moglo mnogo više da uradi nego što jeste.

Takođe je ocenio da je nova administracija, ukidanjem sankcija političarima iz Republike Srpske spoznala da ne mogu da se reše stvari ignorisanjem trećine stanovništva.

Mur je rekao i da zemlje regiona treba da iznesu dobre ideje Vašingtonu, a izabrani lideri obavljanjem svog posla mogu da impresioniraju SAD.