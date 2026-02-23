Slušaj vest

"United Group" smenila je i sve članove Borda u Adria News Network (ANN) u Luksemburgu, čime je započeta reorganizacija medija u okviru kompanije United Media. Smenjen je bord N1 i Nove, izabran je novi, a dugogišnja direktorka "United Media" Aleksandar Subotić dobila je otkaz.

Smene u kompaniji izazvale su opštu paniku u redovima urednika bliskih Draganu Šolaku, odnosno među njegovim jurišnicima jer novi bord direktora nije, kao prethodni, pod Šolakovim uticajem.

Histerija nas ne čudi, jer će jurišnici morati da daju neke odgovore, pogotovo na pitanje zašto su kršili profesionalne standarde u slavu interesa Dragana Šolaka.

Panika je toliko velika da je pokrenuta kampanja blaćenja novog tima, koji čine svetski medijski lideri - od Brenta Sadlera, do Najdžela Bejkera, Ranija Rada, Mej Čidijak i Sajmona Baksa.

Tako je urednik Dnevnika Nove S, Slobodan Georgiev omalovažavajućim tonom komentarisao članove novog borda rečima da "to nisu neka top novinarska imena" niti je on ikada čuo za nekog od tih ljudi.

Georgiev i ostali urednici beogradskog N1 i Nove nikada ranije nisu komentarisali ljude u vrhu kompanije, nikada od njih nismo čuli da su tako javno upitali i izrazili sumnju u one koji su vodili glavnu reč.

Da li je top novinarsko ime i da li su ikada čuli za Aleksandru Subotić, najbližu saradnicu Dragana Šolaka, koja je pre četiri dana dobila otkaz? Analiza Subotićkine karijere - kojoj se trag ne može naći ni na Linkedinu - nikada nije bila tema emisija na N1 i Novoj.

Mej Čidijak, bivša ministarka u Vladi Libana, koja je osnivala fondacije za medijske slobode i Najdžel Bejker, iskusni britanski novinar sa velikim iskustvom u Sky News, ITN, Rojtersu i Asošiejted presu - veoma su zasmetali Šolakovim jurišnicima.

Ali Aleksandra Subotić im je bila top!

Reč je o ženi iz estradnog miljea, poznatoj po raskalašnom stilu života, koja vozi skupoceni "bentli" i ima ima svoje firme u Panami i na Malti.

Estradni deo Subotićkine biografije je veza sa biznismenom Danijelom Rokvićem, sadašnjim mužem pevačice Didi Janković.

Aleksandra Subotić je, naime, radila kao sekretarica u njegovoj firmi "Danijel sat". Šolak je sa Rokvićem uplovio u poslovne vode na početku svog biznisa, a kada se on dovoljno razvio na scenu je stupila Aleksandra Subotić. Prema našim saznanjima, upravo je ona pomogla Šolaku da dođe do vlasništva nad Rokvićevom kompanijom i od tada njih dvoje postaju poslovni tandem (a upućeni izvori kažu i nešto više od toga).

Dok Šolakovi jurišnici postavljaju pitanje "ko su članovi novog borda", namerno Prećutkujući o kakvim se novinarskim biografijama radi - bez komentara i pitanja su bili o kvalifikacijama i kvalitetima Aleksandre Subotić koja se popela na vrh Šolakovog biznisa, na mesto direktora Junajted medije.

Na toj poziciji bila je jedan od glavnih šrafova u Šolakovom mehanizmu uklanjanja konkurencije, mešetarenju i enormnom bogaćenju.

Šolakovi jurišnici - verni samo njemu i njegovim ličnim poslovnim interesima - javnost su pokušali ubediti da je Aleksandra Subotić (baš kao i Dragan Šolak) zaštitnica slobodnih medija. A zapravo je štitila, kao i oni, samo Šolakove interese i fiktivnim ugovorima iz kompanije izvlačila milione za svoje privatne firme.

"Kad smo preuzeli Net TV našli smo fiktivni ugovor kojim je firma koja je u vlasništvu Aleksandre Subotić, koja je imala firme u Panami, a posle prebacila na Maltu, faktički od 2013. godine izvlačila stotine hiljada evra i milione iz Net TV firme", izjavio je u septembru prošle godine generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, koji je istakao da je novog direktora United Grupe Stena Milera obavestio o otkriću nezakonitog izvlačenje novca koje je Aleksandra Subotić vršila.

Podsećamo, Dragan Šolak i njegovi puleni uzeli su ogromnu svotu novca kada su prodati SBB, Net tv plus i Sportklub u februaru prošle godine za čak 1,5 milijardi evra. Dobar deo tog novca Šolak i njegovi pajtosi stavili sebi u džep, uvećavajući tako svoje i do tada veliko bogatstvo. Međutim, Šolakovi jurišnici, sad zabrinuti za svoju sudbinu - jer će novom bordu direktora morati dati odgovore zašto su kršili profesionalne standarde u slavu interesa Dragana Šolaka - tvrde da je predsednik Aleksandar Vučić kriv što Šolak više nije većinski vlasnik i da pokušava da ih ukine, a samim tim da ukine i nezavisno novinarstvo, nastavljajući narativ i ubeđivanje javnosti da su samo Šolakovi mediji u Srbiji radili profesionalno.

Usput su zavrteli i podkampanju: novi bord nije top!

A u bordu je i Brent Sadler, jedan od osnivača N1 i jedini predstavnik medijske kuće CNN. Sadler je još 2019. uputio pismo Draganu Šolaku u kome ga obaveštava o odluci da napusti N1.

U pismu je naveo sve primere zloupotreba u ovoj televiziji, kao i primere neprofesionalnog ponašanja direktora i urednika.

Brent Sadler se sada vraća "na mesto zločina".