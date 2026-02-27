Slušaj vest

U Budimpešti je danas počela 12. Konferencija predsednika parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope, na kojoj učestvuje predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Skup je otvorio predsednik mađarskog parlamenta Laslo Kover, a učesnicima se obratio i premijer Mađarske Viktor Orban.

Orban je ocenio da je neophodno da postoji saglasnost o prirodi problema u međunarodnoj politici jer, kako je rekao, ako to ne postoji, onda ne mogu da se pronađu ni zajednička rešenja.

- Prema mađarskom tumačenju, Evropa se nalazi u situaciji u kojoj će svetski sistem moći menja. Izbegavaću ideološke provokacije, ali na mađarskom ovo nazivamo krajem ere liberalnog svetskog poretka u zapadnom svetu - rekao je Orban.

Prema njegovim rečima, međunarodna politika tokom liberalnog svetskog poretka bila je pod uticajem međunarodnih institucija i nevladinih organizacija sa težinom i moći koja je parirala moći država.

- Zlatno doba ove međunarodne politike bio je liberalni svetski poredak. Mi, državni lideri, doživeli smo ovo na takav način da su se naš autoritet i suverenitet u našoj sopstvenoj zemlji stalno smanjivali kada je reč o povezanim međunarodnim poslovima. To je slučaj unutar Evropske unije - ocenio je Orban.

Kako je rekao, promena svetskog poretka se pojavljuje na takav način da su one zemlje i intelektualni trendovi koji su razmišljali u potpunijim federalističkim okvirima Evropske unije bili u gotovo isključivom položaju u Uniji.

- Sada vidimo da je počela era patriotskih država i ideja koje razmišljaju u Evropi nacija. One su i dalje prisutne u isto vreme, možda su oni koji predstavljaju ideje starog poretka i dalje u većini, ali se odnos snaga stalno izjednačava. Iz toga sledi da će naredne godine biti definisane neizvesnošću unutar Evropske unije - ocenio je Orban.

Orban smatra da će snage koje žele nacionalni suverenitet u Evropi jačati, kao i da će argumenti zasnovani na nacionalnim interesima sve više biti uspešni umesto međunarodnih institucija.

Orban je, između ostalog, naveo i da mora da se razume da je predsednik SAD Donald Tramp preokrenuo uspostavljene transatlantske odnose.

- Evropska i američka elita su u suštini stajale na istim liberalno-progresivnim intelektualnim temeljima. To se završilo na drugoj strani okeana. I zato tamo usvajaju novi pristup prema Evropi. To izaziva zabunu, haos i intelektualnu zbunjenost u Evropskoj uniji, u Briselu, oko toga kako se nositi sa ovom novom situacijom - rekao je Orban.

Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Kako je naveo, ono što Amerikanci rade jeste da umesto prethodne intelektualne simbioze, jednostavno prelaze na bilateralne pregovore i sporazume, a oni se ne zasnivaju na vrednostima, već na interesima.

On je naveo da će u budućnosti slabiti federalistička stremljenja, a ojačaće sporazumi zasnovani na međusobnim ekonomskim koristima.

Prema njegovim rečima, Evropa treba da stavi ekonomska pitanja u prvi plan i zadrži celokupnu ekonomsku saradnju zasnovanu na međusobnim koristima, ali nam nije potrebna „sve bliža unija“.

- Mađari smatraju da je potreban Balkan i zapadni Balkan, jer on predstavlja resurs i novi impuls za evropsku ekonomiju. Pored budućih članica EU, potrebne su i druge zemlje kako bismo održali dinamiku ekonomskih odnosa, a važno je i pitanje energetske suverenosti. Pored infrastrukturne povezanosti istok-zapad, mora se izgraditi i sever-jug veza radi energetske bezbednosti - rekao je Orban.

Ocenio je da postoje dve škole u vezi sa proširenjem, a jedna tvrdi da se prvo mora reformisati unutrašnja struktura EU, ali, kako je rekao, ako se čeka njena izmena, članstvo zemalja zapadnog Balkana može se odložiti za generacije.

- Mi smatramo da to ne sme biti prepreka, i kao Mađari smo preduzeli konkretne korake da podržimo kandidature zemalja regiona - rekao je on.

On je ocenio da je perspektiva proširenja EU suženija, a rat i njegovo nastavljanje je dodatno sužava.

- Ne ohrabrujem vas da odustanete od evropskih ambicija, ali razmislite i o nacionalnim razvojnim strategijama sa polaznom tačkom da još niste članice EU. Ako članstvo ne bude ostvareno, i ako budete nastavili nacionalne strategije, kao i do sada možete računati na Mađarsku, na mađarsku ekonomiju, na vladu i lično na mene - poručio je Orban.

Predsednik mađarskog parlamenta Laslo Kover ukazao je da je stav Mađarske da proširenje EU može biti na osnovu zasluga i uz obezbeđivanje jednakog prava, a da Brisel tvrdi da to treba da bude prema “briselskim zamislima” o transformaciji EU, uzimajući u obzir političke razloge.

- Zbog ovih razlika u mišljenju, Mađarska je postala "crna ovca" u očima trenutnog rukovodstva EU. U modernoj psihologiji "crna ovca" u porodici često predstavlja iscelitelja, osobu koja je spremna da se suoči sa mračnim tajnama porodice, izgovori istinu i time razbije lanac disfunkcija. Mi, iznad političkih klišea, smatramo da smo unutar Evropske unije i šire na našem kontinentu svi deo jedne velike porodice – evropske porodice - rekao je Kover.

On je dodao da Mađarska smatra da bi nove članice dale Evropskoj uniji novu šansu da postane ono za šta su je osnivači stvorili – najznačajnije međudržavno demokratsko udruženje posle Drugog svetskog rata.

Konferencija, na kojoj učestvuju i predsednici parlamenata svih država članica Višegradske grupe, posvećena je stanju procesa proširenja Evropske unije u regionu Jugoistočne Evrope.

Osim domaćina konferencije predsednika mađarskog parlamenta Lasla Kovera i mađarskog premijera Viktora Orbana, očekuje se da će se predsednicima parlamenata zemalja jugoistočne Evrope obratiti i komesar za zdravstvo i bivši evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varheji.

Najavljeno je da će učesnici konferencije usvojiti i zajedničku izjavu, a u okviru ovog događaja predviđen je i panel koji će biti posvećen Investicionom planu za Zapadni Balkan.