Zakulisne radnje u blokaderskom pokretu, koje su isplivale nakon dešavanja u Smederevskoj Palanci gde su se predstavnici samozvane "beogradske centrale plenuma" pod kodnim imenima"Kaluđer" i "Alek" pojavili u "pet do 12" sa zahtevom da prečiste listu kanidata za lokalne izbore od pripadnika opozicije, uprkos ranije postignutom dogovoru na lokalu, potpuno su ogolile ne samo sukobe, već i potpuno rasulo i dezogranizaciju koje vladaju u blokaderskim redovima ne samo kada je u pitanju njihov odnos sa opozicijom, već i unutar samog pokreta.

Dok su javnosti sukobi u blokaderskim redovima doskora bili poznati uglavnom iz njihovih međusobnih svađa, uvreda i optuživanja u medijima i na društvenim merežama, nakon dešavanja u Smederevskoj Palanci gde će 29. marta biti održani lokalni izbori, svima je postalo jasno da zapravo posmatramo loše režiran teatar apsurda, koji uporno pokušava da se sakrije iza potrošenih floskula i parola, navode sagovornici Kurira.

Naime, prvo su predstavnici tzv. studentskog pokreta iz Smederevske Palanke optužili lokalne predstavnike opozicije da su "kompromitovali studentsku listu", a detalje je oktrio niko drugi do lider stranke Slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas koji je ispričao da su se odjenom u Smederevskoj Palanci pojavlila dva studenta iz Beograda koja nisu želeli da se kažu kako se zovu, niti da se na bilo koji način identifikuju.

- Jedino što kažu ljudima na sastanku je da su tu ispred beogradskih studenata i da su njihova kodna imena Kaluđer i Alek. Zatim saopštavaju ljudima da lista koja je već gotova treba da se, kako su rekli, pročisti i to tako što se sa nje sklone svi lokalni opozicioni političari, a možda još neki ljudi, da će oni o tome da odluče. Kažu na sastanku da je jedini prihvatljivi model onaj iz Aranđelovca, gde su lokalni stranački odbori pod pritiskom prihvatili da povuku svoje kandidate sa liste i daju podršku tzv. studentskoj listi, iako nisu znali ko će uopšte na toj listi da bude. Uz to, ova dva kodirana studenta kažu da su studenti pogrešili što su dozvolili da se predaju zajedničke liste u Boru i Bajinoj Bašti - ispričao je Đilas tokom vikenda, dok se juče oglasio ponovo sa porukom da "nikome u životu nikada nije ćutao, pa neće ni nekome ko ima 20 godina".

- Neko ko nema znanje, ni radno i životno iskustvo, i ko misli da ima pravo da on proćišćava listu i precrtava ljude ili da kaže da mu SSP otima njegove potpise u Smederevskoj Palani - poručio je Đilas pokazavši da se sukob blokadera i opozcije se samo rasplamsava!

Ipak, ovo je otkrilo da i u samom blokaderskom pokretu vlada neslaganje: "beogradska centrala" plenumaša ne poštuje dogovore kolega na lokalu, da vlada opšta konfuzija i dezorganizacija i da sve podseća više na skup gruapacija koje su labavo povezane i bez jedinstvene ideje. Tako u svih 10 lokalnih samouprava u kojima se održavaju izbori, tzv. studentska liata ni u jednom mestu nema isto, pa čak ni slično ime, što su kritikovali i predstavnici opozcije poput Gorana Ješića.

Analitičar Marko Matić govori za Kurir da sva ova dešavanja svedoče da je u pitanju "jedan loše skrojen politički projekat".

- Kao što je i bilo očekivano, sa objavljivanjem imena i političkih ciljeva tzv. "studentske liste", makar i na lokalu, sve više isplivavaju razlike kako među samim "studentima", tako i između njih i parlamentarne opozicije. Ovo u potpunosti potvrđuje tezu da je u pitanju jedan loše skrojen politički projekat, čiji cilj nije bilo stvaranje nove političke ponude i unapređenje demokratskog procesa u Srbiji već obmanjivanje građana Srbije i otvaranje vrata za strane uticaje unutar našeg političkog sistema - kazao je Matić.

Politički analitičar Dejan Miletić govori da je ovaj sukob sada nagoveštaj još otvorenijih i žešćih razmirica, budući da će nervoza rasti kako se opšti parlamentarni izbori budu približavali, a analize budu pokazivale da građani Srbije ne vide u blokaderima alternativu predsedniku Vučiću i njegovoj politici.

- Ovo nam pokazuje da bi su blokaderi sve vreme pokušavali da nas uvuku ne samo u spiralu nasilja, već i da nam nametnu i normalizuju njihov teatar apsurda kao svakodnevicu! Kakva je ovo priča o nekakvim kodnim imenima? Pa, njima je više puta vraćana lista kako bi bila ispunjena u skladu sa zakonom. Politika nije film, odgovornost za državu i njene građani nije šala i nekakva predstava za narod, to zahteva ozbiljnost i odgovornost. Ovde vidimo da kod blokadera nije reč o jednom poltičkom telu, sa jasnim ciljem i vizijom, već zapravo o većem broju grupacija ljudi koji su vrlo labavo povezani u nekakvo obezglavljeno telo i ne mogu da se slože ni oko većih državnih pitanja, a evo čak ni oko loklanih... Borbu za pravlast i nečije lične ambicije pokušavaju da sakriju pompeznim saopštenjima na društvenim mrežama, floskulama i parolama o nekakvom većem i plementom cilju, a u sve to građani odavno ne veruju - ocenjuje Miletić za Kurir.