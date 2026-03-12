Slušaj vest

Blokader Marko Andrejević, student istorije koji pretenduje na sam vrh vlasti u Boru, propisno se obrukao tokom gostovanja na blokaderskoj televiziji N1.

Njega je voditeljka pitala najpre "da li je bilo razgovora sa opozicionim strankama kada ste pravili listu?"

Dodala je i da na ranijim lokalnim izborima je dolazio do jedne vrste saradnje i pitala kakva je situacija u Boru.

- Što se tiče situacije u Boru dodao bih da je jedina partijska lista zapravo režimska lista - počeo je Andrejević, a voditeljka ga je opet pitala da li su razgovarali sa opozicijom.

Tu se studenti istorije skroz zbunio, počeo da zamuckuje i ponovo nije dao konkretan odgovor.

Marko Andrejević gostovanje na n1 Izvor: Kurir

- U suštini naša lista jeste lista studenata i građana, eventualna partijska pripadnost je ostavljena po strani i mi smo svojim imenom i prezimenom, profesijom, strukom, znanjem stali na listu. Ono što je, pokazalo se preko podrške koja se na svim nivoima primećuje, jeste da smo za naš grad iz koga smo nastupili kao građani studenti i sve, svaka druga pripadnost je stavljena baš sa strane - borio se Andrejević da kaže nešto smisleno.

Pokušala je ponovo voditeljka Maja Dragić da dobije konkretan odgovor.

- U smislu, ima ljude iz opozicionih redova, ali nije u pravom planu naziv njihove stranke, to hoćete da kažete?

- Hajde da kažem tako. Da li je neko eventualno u nekoj stranci, on na ovoj listi kao takav ne nastupa već svojim imenom, prezimenom, profesijom, znanjem - ponavljao je Andrejević kao papagaj, pa nastasvio:

- Naša lista je pored studenata, kad smo i kod njih svako je iz svoje oblasti... Sadrži ljude iz, rekao bih, svih sfera društva koji svojim znanjem, ugledom jelte... Ljub... Ljub... - pokušavao je student da izgovori "ljubavi", ali morala je voditeljka da mu priskoči u pomoć.

- Ljubavi prema svom gradu mogu da doprinesu, vazduh naravno spada u taj korpus zdravstvenih problema koji Borani ne odvajaju od problema zdravstva, to su samo neki problemi - potpuno se pogubio Andrejević.

Ko je Marko Andrejević?

O Marku Andrejeviću se zasad ne zna mnogo sem da je kandidat studentske liste i građanske opcije.

Pohvalio se i neverovatnom činjenicom da je lista na kojoj je on uspela da za dva dana prikupi čak 1.000 potpisa (u gradu od 40.000 ljudi), posle čega je ocenio da je to ubedljivo najdominatnija lista u Boru naspram svih ostalih?!

O tome opširnije možete čitati KLIKOM OVDE.