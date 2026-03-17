Uz trubače i pesmu Marš na Drinu, srdačno i domaćinski dočekan je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u dragačevskom selu Kotraža.

On je istakao da je mnogo toga uloženo u ovaj kraj, ali da to nije sve i da velika ulaganja u Dragačevo tek slede.

Vučić dočekan uz trubače

On je pitao meštane šta su im najveći problemi, a oni su mahom naglasili da je u pitanju loša putna infrastruktura. Posebno se obratio jednoj meštanki, koja je tražila nekoliko kilometara asfalta do kuća u svom zaseoku.

- Tih tri kilometra asfalta državu će koštati oko 300.000 evra, ali Slavice imate moju reč da će to biti urađeno i završeno, poručio je Vučić.

Selo Kotraža u Dragačevu jedno je od najbrojnijih u Dragačevu. Kako je naglasio Vučić, biće posla i za vredne žene iz ovog sela.

- Vašeg Kola znate, on je kupio zadrugu koja će ovde da počne da radi i zaposliće najmanje 50 žena. Ja sam srećam kad god dođem u Kotražu, ovo je divno selo sa sjajnim ljudima, dodao je Vučić.

Predsednik se zahvalio meštanima na lepom dočeku i rekao da je njegov cilj da se u Srbiji živi još bolje.

- Neće biti lako sačuvati mir i stabilnost, ali mi ćemo u tome uspeti. Glasajte po vašoj savesti, ali ja verujem u vaš izbor. Nećemo dozvoliti nikome da nas vrati u mračnu i ružnu prošlost, poručio je Vučić.