PredsednikAleksandar Vučićobišao je danas Opštinu Bajina Bašta gde ga je ugostila porodica Knežević - porodica čija svakodnevica nosi i veliku borbu i veliku nadu. Njihov najmlađi sin Andrija vodi tešku bitku sa retkom bolešću, Mojamoja bolest (MMD), ali zahvaljujući lečenju o trošku države, njegova borba danas ima i svetliju stranu, onu u kojoj se vera, podrška i upornost pretvaraju u nadu za ozdravljenje.

Predsednik je malom Andriji odmah po dolasku poručio da je samo zbog njega došao.

"Ti si mi najvažniji na svetu danas. Kada sam pročitao sa čim se sve bori ovaj mali anđeo i koliko je hrabar, teško sam izdržao da ne zaplačem" - kazao je predsednik.

Vučića ugostila porodica Knežević u Bajinoj Bašti Izvor: Ustupljen video

Potom je usledio i razgovor Vučića i Andrije, a predsednik mu je obećao i poseban poklon.

- Imali smo mnogo tema za razgovor, od Zvezde, do šaha. Pošto mi je rekao da voli šah, obećao sam mu da će sutra od mene dobiti jedan specijalan, a onda kad dođem sledeći put, očekujem da će da me pobedi.

Predsednik je pitao da mu se malo detaljnije objasni dijagnoza malog Andrije, i kako su mi preneli dečak ima sužene krvne sudove mozga, te zbog toga ima manji dotok krvi u mozak.

- Država je preuzela sve obaveze o njegovom sadašnjem i budućem lečenju. Mi još nažalost nismo u stanju da takve zahvate uradimo u Srbiji, pa moramo pomoć da potražimo u inostranstvu. Pored toga što mnogo više dece lečimo u Srbiji i nebrojeno više u inostranstvu, ulažemo i u inovativne lekove i lekove za retke bolesti. Razlike u odnosu na prethodne periode su neverovatne, a broje se u stotinama miliona evra.

Aleksandar Vučić u poseti porodici Knežević u Bajinoj Bašti Foto: Petar Aleksić

Kako je Vučić istakao država izdvaja velika sredstva za unapređenje zdravstva.