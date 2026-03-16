Slušaj vest

Da je srpskim domaćinima koji su ostali u selima da žive i rade, najvažniji dobar prilazni put na svom ličnom primeru pokazuje i Mikan Radivojević iz dragačevskog sela Kotraža.

Kada je urađena deonica u njihovom selu, kako kaže, preporodili su se svi meštani a kad je čuo da danas u selo dolazi predsednik Aleksandar Vučić, želeo je da mu na svoj domaćinski način kako dolikuje i zahvali.

Domaćin Mikan iz Kotraže dočekuje predsednika Vučića pečenim prasetom i domaćom šljivom

- Dočekujem našeg predsednika, spremio sam mu jedno pečeno prase, vruće, staru našu domaću rakiju šljivu i to dajemo od srca jer nam je uradio put koji smo mnogo godina čekali. Hoću u gepek da mu stavim, da ponese. Svi u selu ga mnogo vole, nisam upamtio ovakvo zajedništvo ni kada je Tito bio živ, kazao je za RINU ovaj srpski domaćin.

Dodaje da dok put nije bio urađen, selo se gušilo u prašini i blatu. Sada je sve mnogo lepše i drugačije, a mališani kojih u selu dosta ima, sada žive drugačije detinjstvo.

- Gazili smo blato i šta sve nije bilo. Za ostale naredne generacije ovaj put mnogo znači i u to ime sam mu puno zahvalan. Ranije nije moglo da se izađe ni s traktorima, išli smo okolo pa dolazili kući. Kola nisu imala ni pojma da dođu. To su bile rupe, bilo je blatnjavo i nikad nisi bio čist. Sad si bar čist, kako kreneš od kuće možeš da se povežeš sa svetom, kaže Mikan.

Novi put selu je doneo i nove poslovne šanse, domaćinima priliku da lakše i brže plasiraju svoje proizvode.

Selo Kotraža dobilo je novi vetar u leđa, a u neke kuće vratili su se čak i oni koji su ih ranije napustili u potrazi za boljim životom. Sada njihovo selo ima sve što im je potrebno.