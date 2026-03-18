Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas s predstavnicima kompanije Azvirt.
važan sastanak u Predsedništvu
TAČNO U PODNE! Predsednik Vučić s predstavnicima kompanije Azvirt
Sastanak će biti održan u 12 časova u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.
Nakon sastanka biće potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice granični prelaz Bački breg-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran.
Nakon toga planirana su obraćanja.
