Kandidatima će se obratiti i predsednik Aleksandar Vučić, koji ima veoma važnu poruku za njih.

13.53 - Sve više ljudi ispred Arene

Iako je do početka skupa ostalo više od dva sata, sve više ljudi se okuplja ispred Arene.

Kapije će biti otvorene u 14 časova

13.45 - Više od 3000 Kruševljana kreće ka Beogradu

Više od 3.000 Kruševljana krenulo je put Beograda kako bi pružili podršku predsedniku Aleksandru Vučiću na velikom skupu koji se održava u Beogradskoj areni.

Prema rečima učesnika, očekuje se da skup u Beogradu okupi veliki broj ljudi iz svih krajeva zemlje, što, kako navode, predstavlja jasan pokazatelj jedinstva i podrške aktuelnom državnom rukovodstvu.

12.40 - U toku poslednje pripreme za skup

Poslednje pripreme za veliki skup u Areni su u toku. Kako je najavljeno, kapije će biti otvorene od 14 časova.

Lider naprednjaka Miloš Vučević rekao je da će tu biti svi koji podržavaju Srbiju i njenu politiku nezavisne i vojno neutralne zemlje, koja razmišlja svojom glavom, sedi na svojoj stolici, čuva Kosovo i Metohiju i vodi brigu o Republici Srpskoj.

- Slike iz "Arene" biće slike ponosa Srbije, predstavićemo koncept svih naših lista gde ćemo, pored opuštenije atmosfere, imati i radni deo. Biće i zabavnog i političkog dela. Predsednik Vučić i drugi učesnici razgovaraće sa narodom i preneće ključne poruke, predstavićemo program Srbije 2030-2035, pričaćemo i o razvoju lokalnih samouprava, prvenstveno onih koje 29. marta izlaze na izbore. Ljudi će da vide koga smo kandidovali. Kod nas je sve transparentno, nema Cipiripija, Kaluđera i opskurnih likova. Sve je vrlo jasno, čisto i građani mogu da razumeju šta je naša politika - kazao je Vučević, i dodao:

- Mi smo svi ucenjeni, uplašeni, naterani, čipovani da dođemo u Arenu i opet ćemo doći u Arenu. A vi poštovani blokaderi probajte da se skupite, radite vaš posao, jer vi ste slobodoumni građani. Naravno, govorim ovo cinično. U 21. veku, u doba društvenih mreža, iluzorno je pričati, a kamoli raditi takve stvari koje spominju. Mi smo stranka sa najviše članova i sa najvećom podrškom.

Ne propustitePolitikaSRBIJA NAŠA PORODICA - ZAJEDNO SMO JAČI: Tačno u 16 časova veliki skup SNS u Areni, Vučić ima VEOMA VAŽNU poruku za kandidate pred izbore
Screenshot 2026-03-12 073821.jpg
PolitikaZAJEDNO SMO JAČI! Siniša Mali pozvao građane na veliki skup u Areni
WhatsApp Image 2025-07-23 at 6.29.17 PM (2).jpeg
PolitikaPLAN ZA IZAZIVANJE HAOSA POSLE IZBORA! Blokaderi prave privatne vojske za zastrašivanje neistomišljenika
Petar Đurić nasilje blokadera
Politika"MOŽDA JE TREĆI SVETSKI RAT VEĆ POČEO" Vučić za Berliner Cajtung: I prva dva rata u početku su počela kao regionalni sukobi
Aleksandar Vučić (14).jpg