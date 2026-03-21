UŽIVO VIJORE SE TROBOJKE, OKUPLJA SE SVE VIŠE LJUDI: Otvaraju se kapije Arene, veličanstveni skup SNS počinje tačno u 16h! Vučić ima VAŽNU PORUKU
Kandidatima će se obratiti i predsednik Aleksandar Vučić, koji ima veoma važnu poruku za njih.
13.53 - Sve više ljudi ispred Arene
Iako je do početka skupa ostalo više od dva sata, sve više ljudi se okuplja ispred Arene.
Kapije će biti otvorene u 14 časova
13.45 - Više od 3000 Kruševljana kreće ka Beogradu
Više od 3.000 Kruševljana krenulo je put Beograda kako bi pružili podršku predsedniku Aleksandru Vučiću na velikom skupu koji se održava u Beogradskoj areni.
Prema rečima učesnika, očekuje se da skup u Beogradu okupi veliki broj ljudi iz svih krajeva zemlje, što, kako navode, predstavlja jasan pokazatelj jedinstva i podrške aktuelnom državnom rukovodstvu.
12.40 - U toku poslednje pripreme za skup
Poslednje pripreme za veliki skup u Areni su u toku. Kako je najavljeno, kapije će biti otvorene od 14 časova.
Lider naprednjaka Miloš Vučević rekao je da će tu biti svi koji podržavaju Srbiju i njenu politiku nezavisne i vojno neutralne zemlje, koja razmišlja svojom glavom, sedi na svojoj stolici, čuva Kosovo i Metohiju i vodi brigu o Republici Srpskoj.
- Slike iz "Arene" biće slike ponosa Srbije, predstavićemo koncept svih naših lista gde ćemo, pored opuštenije atmosfere, imati i radni deo. Biće i zabavnog i političkog dela. Predsednik Vučić i drugi učesnici razgovaraće sa narodom i preneće ključne poruke, predstavićemo program Srbije 2030-2035, pričaćemo i o razvoju lokalnih samouprava, prvenstveno onih koje 29. marta izlaze na izbore. Ljudi će da vide koga smo kandidovali. Kod nas je sve transparentno, nema Cipiripija, Kaluđera i opskurnih likova. Sve je vrlo jasno, čisto i građani mogu da razumeju šta je naša politika - kazao je Vučević, i dodao:
- Mi smo svi ucenjeni, uplašeni, naterani, čipovani da dođemo u Arenu i opet ćemo doći u Arenu. A vi poštovani blokaderi probajte da se skupite, radite vaš posao, jer vi ste slobodoumni građani. Naravno, govorim ovo cinično. U 21. veku, u doba društvenih mreža, iluzorno je pričati, a kamoli raditi takve stvari koje spominju. Mi smo stranka sa najviše članova i sa najvećom podrškom.