Smrt devojke, koja je sinoć izgubila život nakon što se bacila sa petog sprata zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu, potresla je Srbiju i ogolila svu surovost blokade fakulteta. Dok društvene mreže gore od optužbi građana koji direktno povezuju sinoćno paljenje pirotehnike u zatvorenom prostoru sa smrću devojke, organizatori protesta i blokada - inače hiperaktivni na internetu - naprasno su zanemeli. Izostanak bilo kakve reakcije na nalozima "studenata u blokadi" otvara najteže pitanje: da li je ideološka borba važnija od ljudskog života?

Dvanaest sati je prošlo od tragičnog događaja na Filozofskom fakultetu.Samo tri sata pre toga na svim nalozima "studenata u blokadi" objavljena je poruka o lokalnim izborima, tik pred izbornu tišinu. Poručili su da "nedelja miriše na pobedu", pozivajući građane da izađu na izbore, - a onda je nastupila tišina iako su užasne vesti stigle sa Filozofskog.

Jedan pratilac naloga "studenata u blokadi" reagovao je na njihovu objavu o "nedelji koja miriše na pobedu" i izostanku reakcije o tragediji:

- Petak miriše na pirotehnička sredstva koja ste palili u 23.00 na fakultetu. Zašto niste koleginici čuvali leđa nego je možda zbog požara morala da skoči sa prozora? Šta kaže plenum? Ruke su vam krvave bando blokaderska! - poručio je on.

Nakon toga, usledili su brojni komentari i pitanja upučenim studentima u blokadi, rektoru Beogradskog univerzitete, dekanu Filozofskog...

- Kada ćete se oglasiti o okolnostima jučerašnje tragedije na Filozofskom fakultetu...!?- upitali su.

Nakon toga usledilo je jedno glavnih pitanja - ko je naredio paljenje pirotehnike u zatvorenim prostoru?

- Ko je naredio paljenje pirotehnike u zatvorenom prostoru uveče? Ko je blokirao izlaze pa je devojka morala kroz prozor? Vi niste studenti, vi ste TERORISTI kojima je mesto iza rešetaka! - glasio je jedan od komentara.

- Što ćuti dekan, gde je ostavka? Da li će odgovarati odgovorni na fakultetima? Ako se ulazna vrata na Filozofskom fakultetu zaključavaju u 22 i ulazi se samo sa indexom, to znači da su samo studenti blokaderi bili noćas prisutni i da su oni uneli spornu pirotehniku- nizali su se komentari na Iksu.

Na snimku sa fakulteta, nastalom neposredno nakon tragedije, vide se petarde, baklje i sprejevi poslagani pored radijatora. Taj zapaljivi materijal izazvao je požar u zgradi fakulteta. Postavlja se pitanje da li je taj pirotehnički materijal ostao u zgradi ove visokoškolske ustanove od blokada.

Filozofski fakultet - mesto odakle se bacila devojka

MUP o tragediji

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je Resanović.

Resanović je rekao da je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.

- Naše uviđajne ekipe su na terenu, u toku je prikupljanje izjava od očevidaca i dokumentovanje svih tragova. Pirotehnička sredstva koja su se aktivirala su nakon izvesnog vremena ugašena od strane radnika fakulteta, za sad nemamo informaciju od kuda su došla u prostor fakulteta.

Za svaku osudu je bilo kakvo paljenje i nepropisno korišćenje pirotehničkih sredstava koja mogu da ugroze živote građana. Za svaku osudu je bilo kakvo nepropisno postupanje sa pirotehničkim sredstvima, jer vidimo do čega oni mogu da dovedu - rekao je on.