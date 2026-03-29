Dok dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani tvrdi da je zgrada fakulteta korišćena samo za nastavu, a blokaderski mediji besomučno napadaju svakoga ko se usudi da postavi pitanje odgovornosti za tragičnu smrtu studentkinje (25), u javnost su isplivali ključni dokazi koji potvrđuju da je uprava Filozofskog fakulteta u Beogradu saučesnik u okupaciji zgrade!

Interna prepiska organizatora blokada ne ostavlja ni trunku sumnje da su dekan Danijel Sinani i rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić ne samo posmatrali haos i urušavanje visokoškolskih ustanova, već su i direktno učestovovali u tome, a studente su koristili kao štit tako što su im sa jedne strane omogućavali da državne ustanove pretvore u noćne klubove i mesta za nekontrolisanu konzumaciju alkohola i droga, a s druge strane su od tih istih studenata tražili da glume "novu mladu snagu na ulicama".

Na Telegram grupi "Blokada Filozofskog fakulteta", jedan od studenata i organizatora blokada, jasno navodi upustva:

- Mi smo dobili od Uprave one dve učionice, 512 i 513, na 5. spratu. Pošto je tamo Arhiva fakulteta, jedino je Uprava mogla te učionice da nam ustupi u određene svrhe. Dekan je to izboksovao za nas. Na 4. i 5. spratu su učionice, tu se odvijaju žurke i ostali vidovi zaj....cije, ali te dve sobe (512 i 513) su izričito za spavanje i bezbednost dokumentacije i opreme. Prodekan za finansije će lično zvati svakog ko ne bude poštovao red unutar blokada - navodi se u prepisci.

Umesto da se stara o budžetu i zakonitosti rada, prodekan za finansije Filozofskog fakulteta preuzeo je ulogu šefa obezbeđenja u jednoj vrsti privatne birtije koju su blokaderi napravili od ove visokoškolske ustanove! U prostorije Filozofskog fakulteta unošeno je sve, od pirotehnike, do raznih narkotika, a na fakultet su mogli da uđu svi koji podržavaju blokade, dok protivnici blokada, čak i kada je reč o studentima Filozofskog fakulteta, ili zaposlenima, mesecima nisu mogli da pristupe.

Za sve to vreme, tajkunski mediji, koji su imali neograničen pristup fakultetu i iz prve ruke znali za svaku flašu alkohola i svaku noćnu razuzdanost, šminkali su i pokušavali da prikriju pravo stanje stvari. Sve to je na kraju rezultiralo tragičnom smrću studentkinje (25) i gubitkom mladog života koji je za njih, kako su samirekli, "incident" i "kolateralna šteta" u borbi za vlast.

Odgovornost se u ovom slučaju očigledno proteže do sam

og vrha. Rektor Vladan Đokić je situaciju na Filozofskom koristio kao model za sve ostale fakultete, dopuštajući da se autonomija Univerziteta zloupotrebi za nelegalne nocne boravke, opijanje i uništavanje imovine.

U istoj Telegram grupi se na više mesta upozorava da se održava makar osnovna higijena, a navodi se kako su na nekim mestima nađeni "povraćka i krv":

- Našli smo bukvalno povraćku i krv... Molim vas, čistite za sobom... Strašno. Spustite prljavo u 104 da se pere i ne ostavljajte prljav veš (u smislu gaća i čarapa) svuda po spavaonicama - navodi se u objavi.

Ali, panika sada vlada u redovima "blokadera" jer je država počela da odmotava klupko.

Tokom policijskog pretresa obavljenog po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na Filozofskom fakultetu u prostorijama 512 i 513 nađeni su, kako se saznaje, dokazi o povezanosti uprave fakulteta i studenta u blokadi tzv. plenumaša u zajedničkom pokušaju rušenja vlasti. Nađen je, kako se saznaje, materijal koji su koristili plenumaši, oko tridesetak registratora o donacijama, trošenju sredstava i nabavci odredenog materijala i pored ostalog biber spreja, koji su blokaderi u toku prošle godine uobicajili da koriste u napadima na policiju i druge neistomišljenike.

Studenti-plenumaši su, kako se saznaje, odbijali da predaju policiji registratore, a uprava fakulteta je "prala ruke" od svega tvrdeći da to nije dokumentacija fakulteta, već "plenuma". Sve je razrešeno kada je javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izdao naredbu Upravi kriminalističke policije da obavi uviđaj video-snimanjem prostorije u kojima su nađeni registratori, snime i popišu, a zatim ih oduzmu u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku.