Slušaj vest

Profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić poručio je da je razočaran jer su se danas - tri dana od tragedije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u kojoj je devojka stara 25 godina izgubila život nakon pada sa petog sprata zgrade - u javnosti pojavila saopštenja Filozofskog fakulteta i Rektorskog kolegijuma u kojima, kako je rekao, nema ni trunke samokritičnosti.

- Oni se obraćaju u ime nastavnika, u ime svih univerziteta, fakulteta, ali je zapravo to obraćanje samo da bi se zaštitio dekan ili rektor, kada je reč o Rektorskom kolegijumu i to je nešto što je tako za razočarenje - objasnio je Vuletić.

On je rekao da dekani imaju veliku moć i da treba da rade posao u ime države, ali da, ukoliko nisu u mogućnosti da vrše taj posao treba da podnesu ostavke.

Dekan Sinani (siva jakna) i prodekani Filozofskog dolaze na saslušanje Foto: Marko Karović

- Dekan je taj koji ima veću moć od mnogih, čak i u ministarstvu, zato što vi bez potpisa dekana vi nemate diplomu. Dekan je taj koji vam zapravo jedno svedočanstvo omogućava. Znate, to je ogromna vlast. Vi to radite u ime države. Ali, znate, kada neko ko je državni funkcioner, javni funkcioner, ne može da sprovodi ono što zakon nalaže, a to je da se brine o zakonitosti rada ili neće, zato što smatra da nije moralno da se suprotstavi ideji studenata, a ako to sve nećete, onda kao javni državni funkcioner podnesete ostavku - istakao je Vuletić za TV Tanjug, prenosi Politika.rs.

Profesor je naglasio da je neophodno da se izbegne politizacija tragedije na Filozofskom fakultetu u Beogradu jer je, kako je rekao, politizacija i dovela do tog nesrećnog slučaja.

Vuletić je rekao da nije normalno to da univerziteti postanu akteri u političkoj borbi, ali da su univerziteti imali priliku da postanu medijator u zahtevu da se društveni akteri ponašaju odgovorno.

Filozofski fakultet - mesto odakle se bacila devojka

- Normalno je da političke stranke jedne druge gledaju preko nišana. Uvek je tako bilo i danas je tako. Ono što nije normalno, to je da univerzitet postaje akter u toj političkoj borbi, sam taj rektor se preporučivao da bude nosilac opozicione političke liste. On ima to pravo, ali ne tako što će koristiti univerzitet kao sredstvo. Znate, univerzitet je imao šansu da baš nakon te nadstrešnice postane moderator, ako ne i medijator, u tom zahtevu da se odgovorno ponašaju društveni akteri - poručio je profesor Vuletić i naglasio da je u međuvremenu neko drugi počeo da tumači studentske zahteve što je dovelo do situacije da su studenti postali jedan od ključnih političkih aktera.

On je izjavio da je prvog dana bio uzrujan zbog tragedije, ali da je narednog dana bio ljut jer na fakultetima nije postojala grupa za psihološku pomoć.

- To je ispravljeno sinoć, vidim da su najavili da će biti osnovana grupa za psihološku pomoć i mislim da je to jako važno - naglasio je Vuletić.