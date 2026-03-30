Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se obratio javnosti iz Predsedništva, pre svega, sa dobrim vestima za Srbiju o produženju gasnog aranžmana za još tri meseca, po najpovoljnijim uslovima, kao i potvrdom da je razgovarao s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ne samo na tu nego i na spoljnopolitičke teme s posebnim fokusom ratova na Bliskom istoku i onim u Iranu.

Potom je odgovarao i na pitanja novinara koja su se pre svega odnosila na jučerašnje lokalne izbore u 10 gradova i opština u Srbiji, te izbornu pobedu SNS, kao i slučajeve jezivog blokaderskog nasilja i zastrašivanja glasača .

Na pitanje o tvrdnjama blokaderskih analitičara da Vučić i SNS više nemaju razloga za slavlje, predsednik ističe da ne traži razloge za slavlje i radost.

- Tražim razloge za samokritiku. Razlika između pobednika i gubitnika, uspešnih i neuspešnih, to ćete videti i u sportu. Pobednici u svakoj svojoj pobedi traže razloge mogućeg neuspeha u budućnosti, i pokušaće da isprave sve što nije dobro. Večiti gubitnici će u svakom porazu videti poraze na drugoj strani, i nikada neće prihvatati svoju krivicu - kazao je on ističući da je radostan što za protivnike imaju ljude koji su uvek srećni kada izgube - opisavši ih kao "Izborni klub Sledeća sezona".

- I uvek kažu, sledeći put... I kada dođe taj sledeći put, pa izgube, oni kažu isto. Da pojasnim koliko je ubedljiva bila pobeda sinoć. Znate li kolika je razlika, ne po dva, tri ili pet posto. Razlika kada saberete glasove je gotovo 20 odsto. Na njihovoj strani su svi ujedinjeni, i imaju samo jedan cilj, mržnju prema Vučiću - rekao je on.

Predsednik ističe da je bilo lista koje su dobile i po 11 odsto glasova, ali nisu protiv Vučića, već protiv ljudi iz SNS na lokalu.

- Zato što su često bili arogantni. A to što oni vide razliku između 65 i 65,5 posto, to je njihova stvar. Kada izgubite sa 50 indeksnih poena, i neko dobije tri puta više glasova od vas, i onda kažete da taj neko ima problem, onda ok - istakao je Vučić.

Rekao je da se trudi da analizira sve nedostatke.

- Ima lista u Knjaževcu koja nije protiv nas, ali naših ljudi na lokalu. Mi smo u Boru dobili 40 odsto glasova više nego na prethodnim izborima. Ako su oni srećni zbog toga, ne moraju da brinu. Posebno sam srećan zbog Lučana, nisam srećan zbog našeg rada u Aranđelovcu i Kuli. Moraćemo mnogo toga da menjamo tu, ja već za sutra zakazujem štabove na kojima se donose odluke od toga šta menjamo, koje nove ljude da uvedemo - rekao je Vučić.

Naglasio je da je čitao rezultate novih istraživanja, govoreći o situaciji u gradovima.

- Stvari su sve bolje za nas, ljudi bolje razumeju situaciju, ali moramo još mnogo da radimo - istakao je on.

Mi ćemo danas dostaviti ekskluzivan snimak, lagali su mnogo o tome šta se dešavalo juče, naglasio je Vučić govoreći o premlaćivanju aktviste SNS Davida Ćirića u Boru.

- Što se tiče represije koju neko pominje, ali ja to niti slušam niti gledam, bavim se važnijim stvarima. Zamislite koliko jadni morate da budete, umesto da kažete izvinite, vi sa zvaničnih brojeva telefona svojih funkcionera, onako brutalno varali i lagali ljude. Onako kao deca kada nisu postojali čitači telefona, pozovete nekoga i spustite slušalicu. Zamislite zovete starije ljude i kažete da zovete iz kabineta predsednika, i tražite im da glasaju za listu broj 2. Možete li da verujete da je tako nešto moguće, da postoje takvi ljudi - rekao je on.

Naglašava da je delovanje kol centara potpuno normalna stvar u celom svetu, i da je to samo ovde problem pojedincima.

O potezanju pištolja u Bajinoj Bašti

- Videli ste onog sa pištoljem, prvo su govorili da je ćaci, a onda je stigla naredba da se skloni snimak. Danas ćete videti kako su tukli Davida Ćirića. Tukli su ga kao zveri. Uvek sam osećao prezir prema onima koji šutiraju čoveka na zemlji - dodao je on.

Kaže da se nasilje vratilo blokaderima, pošto ni njihove pristalice neće da izlaze na izbore u takvoj atmosferi.

- Ali oni su geniji, ja evo 14 godina ne gubim izbore, a oni često. Ali ajde, neka rade kako hoće - kazao je Vučić.

Na pitanje da li su mu čestitali pobedu....

- Ko da mi čestita, jeste ih videli, jel su imali izborni štab...