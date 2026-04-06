Odavno je jasno da su blokaderi siromašni sa ponudom pravih vrednosti, programa i planova kojim bi doneli nešto bolje građanima, ali su zato obilato bogati ponudom nasilja i uvreda kojima "zasipaju" koga stignu. Svoju bezidejnost o tome šta ponuditi ljudima kao motiv kako bi dobili kakvu-takvu podršku od naroda kompenzuju svakodnevnim napadima na predsednika Srbije Aleksadnra Vučića, a poslednji u nizu ovakvih napada je bestidno pisanje portala Autonomija, koji se de fakto nalazi u rukama Dinka Gruhonjića, šefa blokadera u Vojvodini, protiv države Srbije i Srpske pravoslavne crkve!

Portal kritikuje Memorandum o razumevanju između Republike Srbije i SPC, kojim se planira da Vlada Srbije sa SPC osnuju Univerzitet Sveti Sava "imajući u vidu potrebu za stalnim unapređivanjem obrazovnog sistema i podizanjem njegovog kvaliteta u skladu sa načelima znanja, vaspitanja i morala...

Dinko Gruhonjić Foto: Youtube/Al Jazeera Balkans

U Memorandumu se navodi da se "univerzitet osniva sa namerom da saradnja države i Srpske pravoslavne crkve u oblasti visokog obrazovanja bude zasnovana na zajedničkoj odgovornosti za razvoj znanja, očuvanje temeljnih vrednosti pojedinca i društva i negovanje kulturnog i duhovnog nasleda"?!

I dok institucije nastoje da objasne principijelan i dugoročno zamišljen projekat, blokaderska mašinerija odmah je započela kampanju protiv Univerziteta "Sveti Sava", bez da o ovoj ideji išta zna. Iako Univerzitet "Sveti Sava" nije nikakav "udar na Beogradski univerzitet" niti "projekt klerofašizma", već institucionalizacija viševekovne tradicije prosvetiteljskog rada SPCcrkve, sa ciljem da znanje, vaspitanje i moral budu u središtu obrazovanja, blokaderi su uvredama i bezobrzirnim napadima na račun predsednika Srbije, Vlade i posebno SPC preplavili društvene mreže, a napadima se sada pridružio i portal Autonomija koji se, iz samo sebih znanih razloga, poziva na jesen 1991. godine i bombardovanje Dubrovnika.

- Duh prostaštva i rušilaštva Bože volana opstao je do danas. I to ne po provincijskim zabitima i kafanskim mudrovanjima. Eno ga na najvažnijim srpskim adresama, u Vladi Srbije i Patrijaršiji SPC, kod Vučića i patrijarha Porfirija. Bez njihovih radikalsko-klerikalnih "prosvetiteljskih vizija" nije se moglo niti može planirati osnivanje novog univerziteta u Srbiji (u prestonom Beogradu, gde bi drugo, kao kontrast "od naroda i države odmetnutog" postojećeg državnog univerziteta kojeg su zarobili blokaderski profesori, dekani i rektori, sve sami mrzitelji Srbije i neprijatelji je l'da epohalnog napretka Srbije kakvog istorija ne pamti, dakako pod vođstvom Šešeljevog najboljeg đaka). Tercira mu ponizni vrh SPC ogrezao u vlastoljublju, srebroljublju i hedonizmu, za nauk jevanđelja ko te bre pita - piše Autonomija.

Srpska pravoslavna crkva u međuvremenu se oglasila saopštenjem u kojem je naglašeno da Memorandum nije konačno rešenje niti gotov institucionalni oblik, već uvod u složeni proces u kojem tek predstoji da se precizno odrede ciljevi, metodi rada, unutrašnja struktura i odnosi izmedu učesnika.

- Reč je o početnom okviru koji otvara prostor za ozbiljan i odgovoran rad, a ne o završenom činu koji već sada proizvodi konačne posledice - saopštila je Informativna služba SPC.

Crkva je istakla i da su se u javnosti pojavile različite interpretacije koje ne odražavaju stvarni karakter akta, a da ga neki čak i svesno falsifikuju. Posebno su kritikovali medijsko predstavljanje, gde se u pojedinim tekstovima Memorandum prikazuje kao već izvršeno osnivanje univerziteta, čime se stvara lažna predstava o hijerarhiji između države i Crkve i potiskuje uloga same Crkve.