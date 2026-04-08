Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević naveo je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta pozivao na dijalog jer je svestan da je to minimum konsenzusa koji državu neće uvesti u unutrašnje borbe, te da je predsednik bio iskren u svojim pozivima.

- Ni mi koji smo svakodnevno u politici nismo bili svesni koliko je predsednik u tih 15 meseci pozivao sve aktere da se razgovara. I pored velikih tenzija i nasilja koje se sprovodili i nad predstavnicima države, porodici predsednika, članovima SNS, predsednik je pozivao na dijalog.Nažalost, 154 puta oni su odbijali tu ispruženu ruku i pokazivali svoj karakter. Ako ne želite da razgovarate kako ćete sutra biti odgovorni prema građanima? Dajte onda da ukinemo izbore da onda oni vladaju. Nema od toga ništa, ali je zabrinjavajuće kada čujete da ljudi koji se kandiduju izgovaraju takve rečenice, legitimizuju nasilje i spremaju nasilje. Verujem u dijalog i nemam promil sumnje da je predsednik iskren! Nudio je različite političke opcije od 2024. godine. Tada su blokaderi rekli da ih ne interesuje politika, da on nije nadležan da razgovara o tome, a na kraju smo videli da je upravo on nadležna institucija koja raspisuje izbore. Videli smo i da blokadere samo to interesuje - politika - rekao je Vučević za TV Pink.

Vučević je podsetio da je predsednik Vučić 2024. ponudio savetodavni referendum na kome bi se građani izjasnili da li uživa njihovo poverenje ili ne.

- Ministri Goran Vesić i Tomislav Momirović su podneli ostavke, ja i tadašnji gradonačelnik Novog Sada smo podneli ostavke posle jednog incidenta, posle tuče u Novom Sadu. Političari Đokić i Sinani ne samo da nisu našli za shodno da podnesu ostavku posle smrti studentkinje u Beogradu, nego nisu pokazali ni saosećanje sa porodicom nastadale devojke ili akademskom zajednicom! Pre svega su pokazali odsustvo elementarne empatije i pristojnog ponašanja. Nema nikakve odgovornosti kod njih, jer su tako vladali državom i pre toga. Pa, kada je ubijen premijer Zoran Đinđić niko nije smatrao sebe odgovornim. Danas političari Đokić i Sinani ne pokazuju odgovornost, a Vlada je pala zbog jedne tuče. Oni čak izlaze na balkone. Nije problem da se kandiduju, nego što ste obmanjivali javnost i pokazali nedostatak empatije - naveo je Vučević.

Blokaderi se, kako je istakao Vučević, od početka bave politikom.

- Izbori su nepotrebni za njih, jer su oni bogom dana elita. Interesantno je da su blokaderi predvođeni Đokiće, Sinanijem i Đilasom, zloupotrebili svaku žrtvu, a kažu da ne sme da se priča o tragediji na Filozofskom fakultetu. Vi ste priželjkivali i priželjkujete tragedije! Oni su dobošari nesreće. Oni su bili prvi na mestu nesreće, uvek isti ešalon bubnjara zla. Uvek tu da prave dublje podele. Ponavljam, kod njih ne postoji reč odgovornost. Sećate se kada je Marinika Tepić pričala da niko nema pravo da monopolizije tugu, porodice ubijenih đaka i domara u školi? Samo oni smeju da pričaju o tome, oni su preki sudovi, oni lustriraju, hoće da vešaju i tuku - rekao je Vučević.

Lider naprednjaka podsetio je kako su se dogodili brojni napadi u Valjevu, Vrbasu, Novom Sadu, a da i pored svega toga predsednik Vučić poziva na dijalog.

- Videli smo da niko nije dao za pravo da kažu da im je žao što je pucano na Milana Bogdanovića ispred doma Narodne skupštine ili da je bilo ubadanje nožem. Kada se sprovede nasilje nad nekim ko nije njihov politički istomišljenik, to je normalno. Sećate se napada na prodavca sendviča, da taj više ne sme da prodaje sendviče. Đaci koji su hteli da idu u školu, njih ćemo da uznemiravamo. Oni su napadali đake osnovnih škola koji su ulazili u učenioce - zaključio je Miloš Vučević.