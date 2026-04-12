Dok se pripremao za put u Vukovar, gde će radost Vaskrsa podeliti s našim narodom tamo, ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije, zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa s dijasporom, Đorđe Milićević ugostio je ekipu Kurira u svom domu. Supruga Vesna i ćerka Iva imaju mnogo razumevanja za njegove državne obaveze, zbog kojih će i na dan Vaskrsa biti van Srbije.

U razgovoru za Kurir, ministar poručuje da su vera i jedinstvo ključni stubovi države, a porodica luka koja mu daje snagu za sve političke bitke.

- Nema dileme šta Vaskrs predstavlja za svaku srpsku pravoslavnu porodicu. To je praznik radosti, koji simbolizuje novo rađanje, novu nadu i veru u budućnost. To je trenutak kada se porodica okuplja, i tako je i u našoj kući - to su trenuci koji nas podsećaju na ono što je suštinski najvažnije. U vremenu kada smo svi opterećeni obavezama i brzim tempom života, Vaskrs je prilika da se zaustavimo, da budemo zajedno i dodatno učvrstimo tu porodičnu nit koja nas drži. Naravno, posao kojim se bavim ne poznaje uvek kalendar praznika, pa se dešava da i u tim danima imam obaveze. Ali verujem da je važno naći meru - da se posao ne prekida tamo gde ne sme, ali i da se sačuva ono što praznik nosi, a to je zajedništvo, porodica, mir i vera.

Da li političari na visokim funkcijama, pored poslova koje obavljaju, imaju uopšte vremena za proslave praznika?

Ministar Milićević sa suprugom Vesnom i ćerkom Ivom Foto: Privatna arhiva

- Kad ste na odgovornoj funkciji, a kao ministar i jednoj od najodgovornijih, praznici neretko moraju da se uklope u već preuzete državne i poslovne obaveze. Bilo je mnogo situacija kada sam morao da propustim porodična okupljanja ili neke meni lično važne trenutke upravo zbog posla. To nije nešto što čovek lako prihvata, ali je deo odgovornosti. Ipak, trudim se da pronađem vreme za porodicu, posebno za praznike, jer su to trenuci koji nas podsećaju na prave vrednosti. Dešavalo se i da praznike provodim s našim sunarodnicima, daleko od kuće, gde se oseća posebna bliskost. Naravno, ništa ne može da zameni vreme sa suprugom i ćerkom, ali je najvažnije da sačuvamo osećaj zajedništva.

Poznato je da održavate jake veze s našim ljudima iz dijaspore. Da li ćete ih posetiti tokom uskršnjih praznika i koliko je jaka veza naših ljudi iz dijaspore i Srbije?

- Upravo su veliki praznici, poput Vaskrsa, prilika da pokažemo da držimo do onoga što govorimo - a to je da smo uz naš narod gde god da živi i da zajedno obeležavamo najvažnije verske, nacionalne i državne datume. Tako će biti i ovog Vaskrsa. U nedelju ću boraviti u Vukovaru, gde ću zajedno s našim narodom i vladikom Heruvimom prisustvovati vaskršnjoj liturgiji. Smatram to svojom obavezom, ali i ljudskom i državničkom dužnošću - da budemo prisutni tamo gde su naši ljudi, da im pružimo podršku i pokažemo poštovanje. Nakon toga, Vaskrs ću završiti u krugu svoje porodice u Valjevu, jer je važno napraviti balans između državnih obaveza i onoga što je lično i porodično najvrednije.

Moramo da se dotaknemo i politike... Nakon konsultacija predsednika Aleksandra Vučića sa strankom čiji ste član, ministar Ivica Dačić je rekao da je zadovoljan saradnjom SPS i SNS. Kako biste vi ocenili potez predsednika da pokrene dijalog?

- Taj potez predsednika Vučića vidim kao važan i odgovoran državnički potez. Takvi razgovori ne dolaze slučajno i ne treba ih posmatrati isključivo kroz prizmu pitanja izbora. Srbija se nalazi u kompleksnom međunarodnom i regionalnom okruženju - od globalnih sukoba do ekonomskih i bezbednosnih izazova koji utiču na život građana. Zato ove razgovore pre svega vidim kao potrebu da se na državnom nivou usaglase ključni pravci politike u narednom periodu - kako unutrašnje, tako i spoljne. Saradnja SNS i SPS bila je kičma naše stabilne politike i verujem da će tako ostati, a ovakvi razgovori doprinose njenom daljem jačanju.

SPS na konsultacijama s predsednikom Srbije Foto: Marko Karović

SPS-u odavno prognoziraju kraj, poslednje dane na političkoj sceni, međutim, stranka i dalje traje, deo je vlasti. Šta je ključ tolike političke izdržljivosti?

- SPS traje gotovo četiri decenije i to nije slučajno. Reč je o ozbiljnoj stranci s jasnim unutrašnjim uređenjem i doslednom politikom. Naša snaga ne zavisi od trenutne političke pozicije, već od poverenja koje imamo kod građana i od politike koju vodimo. Ključ naše političke izdržljivosti jeste upravo u doslednosti, u tome što nismo skloni političkom oportunizmu i politikanstvu, već smo usmereni na državne i nacionalne interese. Naš cilj je uvek bio isti - da radimo u interesu Srbije i njenih građana.

Prema vašoj proceni, kada je realan termin održavanja parlamentarnih izbora u Srbiji, od čega će najviše zavisiti?

- Parlamentarni izbori imaju svoj redovan termin i, ukoliko su okolnosti stabilne, najbolje je da se održavaju u tom okviru. Ključno pitanje je da li su okolnosti zaista redovne, zbog čega su jako važni razgovori koje je predsednik Vučić pokrenuo. Vanredni izbori su mogući, ali uvek predstavljaju određeni diskontinuitet i moraju biti rezultat ozbiljne procene. Najvažnije je doneti odluku koja čuva stabilnost i u interesu je Srbije i naših građana i SPS će uvek podržati takvu odluku.

O Ivici Dačiću: Najvažnije je da je prebrodio krizu

Javnost je bila zabrinuta zbog zdravstvenog stanja ministra Ivice Dačića. Verujemo da ste bili sve vreme u kontaktu, jer ste i sami prošli kroz ozbiljnu borbu za život. Koliko je bilo straha zbog Dačićevog zdravstvenog stanja? I kako je ministar sada?

- Najvažnije je da je predsednik Dačić uspešno prebrodio ovu zdravstvenu krizu i da se, uz preporuke lekara, vraća svojim državnim i stranačkim obavezama. To je ono što je u ovom trenutku svima nama najvažnije. Ova situacija je ujedno i podsetnik koliku cenu nosi odgovornost koju podrazumevaju najviše državne funkcije. Često, u želji da posao ne trpi i da sistem funkcioniše, ljudi zanemare signale koje im organizam šalje i rade preko granice izdržljivosti.

Period njegovog boravka u bolnici bio je težak za sve nas u Socijalističkoj partiji Srbije, ali i za širu javnost. Ne bih to nazvao strahom, već pre svega zabrinutošću, iskrenom brigom. Svi smo bili uz njega, verovali u naše lekare i nadali se najboljem ishodu, koji je, na sreću, i došao. Sada je najvažnije da se oporavak nastavi, uz više pažnje prema zdravlju, kako bi mogao da nastavi da obavlja poslove i da bude tu za svoju porodicu.

Dijaspora kao partner: Novi koraci za povratak i jačanje veza sa Srbijom Da li postoje novi programi, inicijative ili mere koje planirate da sprovedete u narednom periodu za ljude iz dijaspore koji bi želeli da se vrate u Srbiju?

- Da, svakako. Kada je reč o dijaspori, nastavljamo sa postojećim aktivnostima, ali uvodimo i nove inicijative. Nastavljamo sa programima poput kampova za decu iz dijaspore, jer je važno da još od njihovog najranijeg uzrasta gradimo vezu sa Srbijom - i kod dece i kod njihovih porodica. Tu je i Vidovdanski sabor, koji nije samo simboličan skup, već ozbiljan radni format u kojem razgovaramo o konkretnim pitanjima i potrebama naših sunarodnika širom sveta. Otvorili smo i nove pravce delovanja. Jedan od njih je povezivanje naših sunarodnika sa projektom EXPO. Želimo da naši ljudi iz inostranstva budu deo tog procesa.

Meni lično je posebno važno što smo otvorili direktan dijalog sa mladima kroz format "Sa ministrom na ti", gde razgovaram i sa mladima u Srbiji i sa onima koji su van Srbije. Cilj je da ih čujemo - da razumemo šta ih motiviše da odu, ali i šta bi ih podstaklo da ostanu ili da se vrate u Srbiju.

Jako je važno je da našim ljudima van Srbije približimo sve pozitivne promene koje se dešavaju, jer se često te promene nedovoljno vide van Srbije. Naša ambicija je da dijaspora bude partner u razvoju Srbije - ne samo emotivno, već i konkretno, kroz znanje, investicije i povezivanje.