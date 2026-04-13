Medeni mesec između studenata blokadera i opozicionih stranaka odavno je prošao (ako ga je ikad i bilo), a priče o zajedničkim pokušajima da sruše vlast zamenile su svakodnevne podele i javna prepucavanja. Studenti blokaderi poslali su novu jasnu poruku da opozicija treba da stane iza njihove liste i da nikako ne treba da izlazi samostalno na izbore!

Student blokader na masteru istorije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu Stefan Tomić rekao je u Utisku nedelje da opozicija treba da stane iza studentske liste i da je podrži. Na pitanje voditeljke da li je to model 'nemojte da učestvujete' - Tomić je odgovorio potvrdno.

Po svemu sudeći, studenti blokaderi koriste opoziciju samo kao servisnu službu i šalju sve jasniju poruku - opozicija je poželjna kao logistika, da obezbede resurse, podršku i sve što je potrebno, ali bez političkog "talasanja" i preuzimanja glavne uloge. Na taj način studenti očigledno grade sopstveni brend koji na lestvici političkih prioriteta stavljaju iznad zajedničkog cilja, ocena je sagovornika Kurira.

Političko samoubistvo

Dejan Lisica iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je upravo poslednje gostovanje jednog od studenata blokadera u emisiji "Utisak nedelje" ogolilo pravu prirodu pokreta koji za sebe tvrdi da je građanski i demokratski.

- Poruka je bila kristalno jasna - svako ko želi unapređenje sistema mora stati iza studenata, ali po cenu sopstvenog političkog samoubistva apstiniranjem od izbora.Čini se da je strategija vrlo proračunata i da se svodi na to da uzmu resurse, medijski prostor i pravnu zaštitu od političkih organizacija, a da im zauzvrat zabrane da učestvuju u izbornom procesu - istakao je Lisica.

Prema njegovim rečima, oni time grade sopstveni brend, dok političke partnere guraju u irelevantnost.

- Ovakvi stavovi predstavljaju klasičan primer političke eliminacije. Najava da na sceni ima mesta samo za one koji bespogovorno prate diktat ulice, zapravo je prozor u budućnost koju ovi pojedinci nude. Ako se ovako ponašaju kao aktivisti, kako bi tek upravljali državom - zapitao se Lisica.

On je dodao da to nije borba za bolji sistem, već demonstracija kako bi izgledala vlast koja sklanja sve koji joj ne odgovaraju.

- Ipak, najviše zabrinjava praksa koja prati ovu retoriku. Dok se u emisijama govori o unapređenju sistema, na terenu vidimo nešto sasvim drugo, a to su fizički napadi, blokade institucija, čak i paljenje prostorija političkih protivnika, kao i pokušaj ubistva onih koji drugačije misle. Otvoreni napadi na tradicionalne vrednosti srpskog društva, Srpsku pravoslavnu crkvu i Maticu srpsku, uz promovisanje ideja koje većina građana prepoznaje kao devijantne. Umesto borbe za demokratske institucije, na delu je pokušaj uspostavljanja monopola na istinu i pravdu, gde se kao argumenti koriste oružje i agresija, a tradicija i kultura postaju legitimne mete - zaključio je Lisica.

Atmosfera referenduma

Marko Matić iz Centra za odgovorne medije ističe za Kurir da je namera predvodnika studentskog pokreta jasna, jer čitavu opoziciju žele da potpuno podrede sebi i svojim političkim ciljevima!

- To rade s namerom da u Srbiji pred izbore stvore referendumsku atmosferu u kojoj bi se glasalo protiv vlasti, a ne za političke programe. To nastojanje jeste legitimno sa stanovišta tehnologije političkog delovanja, ali se postavlja pitanje gde su tu interesi građana Srbije i zašto aktuelna parlamentarna opozicija dobrovoljno pristaje na sopstveni politički nestanak u korist lažnih studenata - rekao je Matić.