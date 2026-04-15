Predsednik Srbije se danas sastao sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
VUČIĆ NAJAVIO POSETU PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE: "Ukazaćemo najveće poštovanje našim sestrama i braći"!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom svog obraćanja nakon održanih važnih sastanaka u kasarni Banjica 2, pomenuo i to da će narednih dana u posetu pozvati predsednika Republike Srpske.
- Želim da vas obavestim da ću u zvaničnu posetu u narednih 10 dana pozvati Sinišu Karana, predsednika Republike Srpske, da ćemo napraviti mnogo svečanosti i da ćemo ukazati najveće moguće poštovanje našim sestrama i našoj braći - rekao je predsednik.
Vučić je rekao da je danas naredio robotizaciju i digitalizaciju Vojske Srbije, kao i da pažljivo prate delovanje trojnog pakta u regionu.
