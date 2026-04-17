Potez televizije N1 da odbije da bude domaćin debate između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i generalnog sekretara Evropske demokratske partije Sandra Gocija potpuno je razotkrio dvostruke standarde medija koji sebe najglasnije predstavljaju kao zaštitnike slobode govora, ali samo kad to njima odgovara.

Cenzori

Ako je neko vodio kampanju o gašenju medijskih sloboda, torturi vlasti nad slobodnom reči i nedostatku dijaloga, onda su to upravo N1, Nova, Danas i ostali mediji koji otvoreno i vatreno podržavaju blokaderski pokret. Međutim, oni su u ovom konkretnom slučaju svojim postupcima pokazali da rade, zapravo, sve suprotno! Jer argument N1 je da ona sam "određuje goste i teme" i da je "neprihvatljivo međusobno pozivanje Gocija i Vučića", a obrazloženje zašto su "pobegli" od ekskluzivnog sadržaja, kakav bi sasvim sigurno bilo sučeljavanje Vučića i Gocija, pruža i jasan dokaz da N1 ima potpunu uređivačku kontrolu, da urednici bez ikakvih prepreka odlučuju koga će ugostiti i da tu selektivnost koriste kao alat za političku manipulaciju i kreiranje lažne slike u javnosti!

U ovom slučaju, ponovo se nameće narativ da Vučić "beži od dijaloga", iako je činjenica da je predsednik Srbije javno izrazio spremnost da učestvuje u debati s Gocijem. Još je indikativnije što se u tu priču uključuju i bivši politički akteri poput Borisa Tadića, koji ponavljaju već izlizanu tezu da Vučić "15 godina beži od TV duela", iako ih realnost gotovo svakodnevno demantuje. Ne samo da je Vučić više puta iskazao spremnost za debatu i dijalog već se i na ovom konkretnom primeru vidi ko zapravo izbegava direktno sučeljavanje!

Direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić kaže za Kurir da je reč o bizarnoj situaciji gde se šefu države uskraćuje mogućnost da iznese svoje stavove.

- Odbijanjem da u svom programu ugosti predsednika Srbije, N1 se upisao u istoriju kao verovatno jedini medij koji ne dopušta šefu države da iznese svoje stavove. Ova bizarna situacija posledica je same prirode delovanja televizije N1, koja se ne ponaša kao medij, već kao parapolitički akter sa izraženim cenzorskim sklonostima. Stvarnu prirodu svog delovanja ova televizija demonstrirala je i načinom na koji tretira opozicione aktere koji joj nisu po volji. Tako su na programima N1 redovno cenzurisane opozicione grupacije koje nisu odgovarale interesima Dragana Šolaka, dok su druge bile otvoreno favorizovane. Među povlašćenima su se najčešće nalazili Dragan Đilas i inicijativa Proglas, dok su svi koji su odbijali da se povinuju volji ovog tajkunskog dvojca bili ili marginalizovani ili izloženi direktnoj negativnoj kampanji - objašnjava Matić.

Nedostojan sagovornik

Politički analitičar Perko Matović kaže za Kurir da se na ovom primeru pokazalo da je N1 "pas koji laje, ali ne ujeda".

