Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima putem Instagrama, poslavši snažnu poruku u trenutku kada se svet suočava sa sve većim izazovima. U jeku složene geopolitičke situacije, uz brojne sukobe i ratove koji potresaju planetu, Vučić je ukazao na težinu trenutka, ali i na odlučnost Srbije da ostane stabilna i sigurna. Kako je naglasio, pred nama su vremena koja zahtevaju ozbiljnost, odgovornost i jedinstvo.

- Svakom je Bog dao onoliko koliko može da ponese, teška su vremena, daću sve od sebe da sačuvamo Srbiju - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Uprkos vetrovima koji duvaju sa svih strana, Srbija ostaje mirna luka, čuvajući svoju stabilnost i sigurnost. Naša zemlja ne dozvoljava da ratovi koji besne širom sveta pokucaju i na njena vrata, već nastavlja da jača svoju odbrambenu moć. Ulaganja u odbrambenu industriju, ljudstvo i opremu imaju jasan cilj – da se očuva mir i pošalje poruka da je Srbija spremna da zaštiti svoju teritoriju i građane.

