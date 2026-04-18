Slušaj vest

Blokaderska opozicija i mediji koji je podržavaju ponovo pokazuju svoje pravo lice, a najnovija kampanja mnogo govori koliko brinu za građane Srbije, a koliko za strane centre moći. Najnoviji primer njihovih nakaradnih prioriteta i dodvoravanja strancima, pa makar to značilo i direktnu štetu po sopstvene građane i državu, dolazi u nastupu evroposlanice (Paraskevi) Vule Ceci, koja je već poznata po tome što nije ostala samo na političkim porukama već je i fizički učestvovala u blokadama Srbije.

Vule Ceci gostovala je na N1 Foto: Printscreen N1

Ona je sada otišla korak dalje i koristeći prostor na N1 i u sličnim medijima otvoreno pozvala na zamrzavanje finansiranja Srbije iz EU, što nije ništa drugo nego kažnjavanje građana Srbije zbog toga što ne glasaju za opoziciju i ostale lobiste za rušenje vlasti Aleksandra Vučića!

Preslikane poruke

Gotovo preslikan narativ dolazi i iz redova nekih opozicionih stranaka na domaćem terenu, poput Levo-zelenog fronta, koji ne samo da otvoreno zagovara uvođenje sankcija Srbiji i njenim zvaničnicima već i aktivno ubeđuje institucije EU da to sprovedu u delo.

Uz podsećanje da su neki delovi blokaderske opozicije na nivou statističke greške, istoričar Ognjen Karanović kaže za Kurir da je ovo nesvakidašnja situacija u svetu, ne samo u Srbiji.

- Deo blokadersko-opozicionih stranaka, koje imaju zajedno manje od jedan procenat podrške birača, istinski žele da preuzmu vlast u Srbiji. Svesni da podršku ne mogu dobiti od građana u demokratskom procesu, kakvi su, na primer, parlamentarni izbori, oni posežu za mehanizmima stranih pritisaka, i to od političkih snaga u Evropi, koje su više nego osvedočene u antisrpskoj politici. Sramota je mala reč koja može da opiše ove bestidnike i izrode. Ne bi nas začudilo da bi ovi izrodi, kad bi neka evropska satrapija pokušala da izvrši agresiju na našu otadžbinu, u toj situaciji apsolutno podržali rat protiv Srbije samo da bi se dokopali kakve-takve političke moći, makar se ona svodila na format uslužne delatnosti za interese stranih sila. Nesumnjivo, tada bi uspostavili jednu oligarhijsku vlast koja bi imala podršku u većem delu Evrope, možda i sveta, ali bez bilo kakve naklonosti srpskog naroda i građana Srbije - ocenjuje Karanović.

Nastavak agende

Politički analitičar Dejan Lisica smatra da je evroposlanica Ceci iznela radikalan zahtev koji direktno ugrožava ekonomsku stabilnost i razvojne projekte naše zemlje. On napominje za Kurir da to nije izolovan slučaj, već deo šireg, dobro poznatog scenarija.

Dobrica Veselinović (ZLF) sa Vulom Ceci u Strazburu, septembar 2025. Foto: Printscreen

- Podsetiću vas da Ceci nije nepoznata srpskoj javnosti, to je ista ona zvaničnica koja je svojevremeno i fizički učestvovala u blokadama saobraćajnica po Srbiji. Ovaj najnoviji istup predstavlja samo nastavak njene agende i jasan dokaz kako se antisrpsko lobiranje sprovodi van granica naše zemlje. Iz domaćih opozicionih redova redovno dolaze predlozi i lobiranja da se Srbiji uvedu sankcije. Ova sinhronizacija između stranih političara i naše opozicije ukazuje na zajednički cilj da se sruši vlast po svaku cenu, čak i ako to znači direktnu štetu za sve građane Srbije koji žive od tih fondova i investicija. Svedoci smo pogubne prakse u kojoj određeni opozicionari trče u strane prestonice da se žale i ocrnjuju svoju zemlju. Vidimo potpuno sinhronizovano delovanje evroposlanice Ceci, koja zahteva ukidanje novca, i opozicije, koja to koristi kao argument za svoju borbu - objašnjava Lisica.