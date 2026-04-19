Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oglasio se posle neuspelog pokušaja takozvane proevropske šetnje centrom Beograda, koja je doživela potpuni debakl.

"Evo te 'masovne' podrške Srbiji u EU, koju je proizvelo otvoreno svrstavanje Evropskog pokreta sa takozvanom proevropskom opozicijom. Umesto izgradnje širokog društvenog konsenzusa, uspeli su da svedu evropski put Srbije na ideološki hobi samozvane beogradske elite i nevladinog džet-seta", poručuje ministar Starović i dodaje:

"Svakako zaslužuju priznanje i zahvalnost svih antievropskih snaga, kako domaćih tako i stranih".

ZZF260209016.jpg
8006.jpg
ZZF260209016.jpg
Screenshot 2026-03-18 172852.jpg