STAROVIĆ: Umesto izgradnje širokog društvenog konsenzusa, uspeli su da svedu evropski put Srbije na ideološki hobi samozvane elite i nevladinog džet-seta
Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oglasio se posle neuspelog pokušaja takozvane proevropske šetnje centrom Beograda, koja je doživela potpuni debakl.
"Evo te 'masovne' podrške Srbiji u EU, koju je proizvelo otvoreno svrstavanje Evropskog pokreta sa takozvanom proevropskom opozicijom. Umesto izgradnje širokog društvenog konsenzusa, uspeli su da svedu evropski put Srbije na ideološki hobi samozvane beogradske elite i nevladinog džet-seta", poručuje ministar Starović i dodaje:
"Svakako zaslužuju priznanje i zahvalnost svih antievropskih snaga, kako domaćih tako i stranih".
