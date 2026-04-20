Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da joj je poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević na Kolegijumu Narodne skupštine rekla da njima nije u interesu da ova vladajuća većina usvaja evropske zakone.

"Njima je politika: što gore po Srbiju, to bolje po njih. Dakle, oni će da opstruiraju čak i usvajanje evropskih zakona kako bi mogli da trče po Briselu, Strazburu, Berlinu, kako bi se žalili da je ovde sve katastrofa i da mi nismo na evropskom putu. Oni će blokirati usvajanje evropskih zakona, a tamo će pričati da su, u stvari, proevropska stranka", rekla je Brnabić na TV Pink odgovarajući na pitanje da li je to

Đorđević izjavila u jednom trenutku na kolegijumu, na kome se govorilo o sednici za glasanje o nepoverenju Vladi na zahtev opozicije.

Brnabić je rekla da je potrebno da se napravi džentlmenski dogovor i da je opoziciji potrebna većina da se održi ta sednica.