NJIMA JE POLITIKA - ŠTO GORE PO SRBIJU, TO BOLJE PO NJIH! Ana Brnabić: Biljana Đorđević rekla da im nije u interesu da vladajuća većina usvaja evropske zakone
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da joj je poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević na Kolegijumu Narodne skupštine rekla da njima nije u interesu da ova vladajuća većina usvaja evropske zakone.
"Njima je politika: što gore po Srbiju, to bolje po njih. Dakle, oni će da opstruiraju čak i usvajanje evropskih zakona kako bi mogli da trče po Briselu, Strazburu, Berlinu, kako bi se žalili da je ovde sve katastrofa i da mi nismo na evropskom putu. Oni će blokirati usvajanje evropskih zakona, a tamo će pričati da su, u stvari, proevropska stranka", rekla je Brnabić na TV Pink odgovarajući na pitanje da li je to
Đorđević izjavila u jednom trenutku na kolegijumu, na kome se govorilo o sednici za glasanje o nepoverenju Vladi na zahtev opozicije.
Brnabić je rekla da je potrebno da se napravi džentlmenski dogovor i da je opoziciji potrebna većina da se održi ta sednica.
"Dobro, dođite, zamolite za većinu. Onda većina traži da zna kako će izgledati ta sednica, makar koliko će da traje, da ne bi došlo do opstrukcije, zato što imamo važne zakone za našu zemlju, za naše građane, našu privredu i naš evropski put. Na šta je meni Biljana Đorđević rekla: "Nama nije u interesu da vi usvajate evropske zakone. Zato što njih baš briga i za evropski put Srbije i za građane Srbije", navela je Brnabić.