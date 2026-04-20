"MILOŠE, TO ŠTO SMO GEJ I VI I JA NE ZNAČI DA MOŽEMO DA BUDEMO NA TI" Hladan tuš za Parandilovića! BRNABIĆ: Jedno je orijentacija, a drugo da li smo prijatelji
Poslanici Skupštine Srbije održali su danas sednicu koju je obeležila burna rasprava, a posebnu pažnju privukla je reakcija predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić na račun nedoličnog ponašanja narodnog poslanika Miloša Parandilovića.
Naime, nakon što mu je izrečena opomena zbog vređanja poslanika, kao i zbog konstantnog povišenog tona kojisum se obraćao predsednici parlamenta i to "na ti", usledio je hladan tuš.
Kako je istakla Brnabić "ona i Parandilović nisu na ti".
- I da vam kažem Miloše, to što smo gej i Vi i ja, ne znači da možemo da budemo na ti. Je l u redu? Nemojte tako - rekla je Brnabićeva i dodala:
- Jedno je se*sualna orijentacija, a drugo je da li smo prijatelji. Te dve stvari ne podrazumevaju jedna drugu. Kao što se vidi. Tako da se zadržimo mi na vi. Važi? - poručila mu je ona.