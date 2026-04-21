Slušaj vest

Poverenik Gradskog odbora Srpske napredne stranke i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović na današnjoj konferenciji za novinare, ocenio je kao sramnu izjavu političara Dragana Milića, koji je prozvao borce i izbeglice sa prostora bivše Jugoslavije.

- Te izjave nisu u duhu onoga što predstavlja Niš. Ovo nije političko pitanje, već pitanje poštovanja, poštovanja prema borcima i njihovim porodicama, prema ljudima koji su se borili za slobodu naše otadžbine, od 1991. godine, u ratnim sukobima na prostorima Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i kasnije na prostoru našeg Kosova i Metohije. Ovo ni na koji način ne sme biti predmet ironije, kafanskih dosetki ili političkih obračuna. Ovo je veoma važna tema za naš narod - rekao je Pavlović.

On ističe da se političar Milić poziva na narodno jedinstvo, a govori potpuno suprotne stvari.

- Izjavama produbljuje razdor među građanima, tako se ne bavi pomirenjem, već dodatno svađa i deli narod. Politička borba jeste legitimna i podrazumeva kritiku vlasti. Ja sam prvi koji tu kritiku prihvata. Ali borci ni u kom slučaju ne smeju biti predmet političkih obračuna, niti vređanje naših boraca sme biti deo politike. Čini mi se da tu ima i pitanja karaktera - kaže poverenik niškog SNS-a.

Pavlović ističe i najnovija istraživanja, gde je podrška Milićevom PODES-u drastično opala u odnosu na period od pre godinu i po dana i od nekadašnjih 25 odsto danas spala na postotak koji jedva prelazi cenzus.

- Pomirenje je suviše važna tema da bi se njome bavilo na cirkuzantski način. To je istorijska tema - kaže on i ističe da u SNS-u pomirenje vide kroz konkretne mere: Besplatan javni gradski prevoz, finansijsku pomoć roditeljima čija deca polaze u školu u iznosu od 20.000 dinara, projekat izgradnje novog niškog porodilišta, izgradnju puteva i završetak novih vrtića ove godine.

Pitao je za šta su se borci borili i zašto nisu poginuli na tim granicama, iznoseći tvrdnje koje vređaju njihovo dostojanstvo.

- Pitam, gde ste bili u to vreme? Zašto niste pomogli tim ljudima koji su branili svoju otadžbinu, nacionalne temelje i granice, svoj narod i svoju državu? Kako ćete sutra pred te ljude? Šta ćete im reći? Hoćete li tvrditi da to niste rekli? - upitao je on.

Pavlović se osvrnuo i na rezultate rada opštine Medijana u kojoj nije urađeno gotovo ništa, pojašnjavajući koji su to glasači SNS-a.

- Baka koja koristi javni gradski prevoz i dolazi u Niš kod lekara, majka sa teritorije opštine Medijana koja ima decu u vrtiću i bori se za njih, mladi inženjer koji radi u NTP-u ili u nekoj drugoj fabrici otvorenoj u prethodnim godinama. To su ti birači. I toj baki, toj ženi i tom inženjeru postavljam pitanje: Šta im nudi političar Milić? Da li pokret PODES ima konkretan program? Da li ima projekte? Kako planira da pomogne građanima? Odgovor je — nema. Program nemaju, a kritika je njihova jedina politika. Kritika sama po sebi nije dovoljna za vođenje grada. Potreban je plan, a oni ga nemaju - tvrdi Pavlović koji za Milića ima savet.

- Nišu nije potreban neuspešan političar poput vas, Nišu su potrebni dobri lekari. Mi danas branimo rezultate, zajedno sa brojnim pristalicama okupljenim oko predsednika Aleksandra Vučića i nastavljamo sa radom. Ako političar Milić ili studentska lista imaju bolji plan, neka ga predstave. Građani Niša nestrpljivo čekaju da to čuju - rekao je Pavlović i pozvao doktora Milića da se konačno "vrati sebi" jer će to biti najbolje za njega, ali i za Nišlije.