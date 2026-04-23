Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski odala je rano jutros poštu radnicima RTS koji su poginuli u NATO agresiji.
TAČNO U 2 SATA I 6 MINUTA OGLASILE SU SE SIRENE: Ministarka Stamenkovski pred spomenikom "ZAŠTO" odala poštu radnicima RTS ubijenim u NATO agresiji
- U 2 časa i 6 minuta oglasila su se zvona. Pred spomenikom „ZAŠTO?“ odali smo poštu radnicima RTS-a koji su stradali na ovom mestu tokom NATO agresije na zgradu nacionalnog servisa. Vreme nije izbrisalo bol. Za porodice koje su izgubile najdraže, ta noć nikada nije završena - rekla je ministarka.
Ona dodaje da bombardovanje zgrade RTS-a predstavlja jedan od najtežih udara na medijsku kuću u istoriji ratovanja.
- Istina je za njih bila legitimna meta. Nikada ne smemo da zaboravimo ovu noć. Neka im je večna slava!
