Predsednik Pokreta socijalista (PS) Aleksandar Vulin čestitao je danas Dan Vojske Srbije, naglašavajući važnost ove institucije za bezbednost zemlje i ponos svih građana Srbije. Vulin je čestitao i vrhovnom komandantu Vojske Srbije Aleksandru Vučiću, ministru odbrane Bratislavu Gašiću, kao i načelniku Generalštaba Vojske Srbije Milanu Mojsiloviću, a posebnu pažnju posvetio je veteranima Vojske Srbije i Vojske Jugoslavije.

- Vrhovnom komandantu Vojske Srbije Aleksandru Vučiću, ministru odbrane Bratislavu Gašiću, načelniku Generalštaba Milanu Mojsiloviću, svim aktivnim pripadnicima Vojske Srbije i veteranima Vojske Srbije i Vojske Jugoslavije čestitam Dan vojske. Neka bi dugo i uspešno jačali Vojsku Srbije na strah neprijatelja i radost prijatelja, na ponos Srba gde god da žive - izjavio je Aleksandar Vulin čestitajući Dan Vojske Srbije.

