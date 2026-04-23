Vulin čestitao Dan Vojske Srbije: Na strah neprijatelja i radost prijatelja, na ponos Srba gde god da žive!
Predsednik Pokreta socijalista (PS) Aleksandar Vulin čestitao je danas Dan Vojske Srbije, naglašavajući važnost ove institucije za bezbednost zemlje i ponos svih građana Srbije. Vulin je čestitao i vrhovnom komandantu Vojske Srbije Aleksandru Vučiću, ministru odbrane Bratislavu Gašiću, kao i načelniku Generalštaba Vojske Srbije Milanu Mojsiloviću, a posebnu pažnju posvetio je veteranima Vojske Srbije i Vojske Jugoslavije.
- Vrhovnom komandantu Vojske Srbije Aleksandru Vučiću, ministru odbrane Bratislavu Gašiću, načelniku Generalštaba Milanu Mojsiloviću, svim aktivnim pripadnicima Vojske Srbije i veteranima Vojske Srbije i Vojske Jugoslavije čestitam Dan vojske. Neka bi dugo i uspešno jačali Vojsku Srbije na strah neprijatelja i radost prijatelja, na ponos Srba gde god da žive - izjavio je Aleksandar Vulin čestitajući Dan Vojske Srbije.
