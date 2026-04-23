"REKAO JE DA SU GA DONELI SA KREVETOM..." Vučić o Ratku Mladiću, predsednik otkrio detalje o stanju generala
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je informisan o stanju generala Ratka Mladića, te da je razgovarao sa ministrom pravde Nenadom Vujićem.
- Rekao je da su ga doneli sa krevetom, da je odgovarao samo sa da ili ne. Ne razumem ljude, zašto nekome ne dopuste da poslednje dane provede van zatvorske ćelije? Ali da li sam posebno začuđen, nisam - rekao je on.
Podsetimo, zdravstveno stanje generala Ratka Mladića, koji se nalazi u pritvorskoj jedinici haškog tribunala, sve je lošije, rekao je danas njegov sin Darko Mladić.
Darko Mladić, koji se vratio iz posete ocu, rekao je za Jutarnji program RTRS da, ako generala ne bude pustio na privremenu slobodu radi lečenja, to će značiti da su se opredelili za smrtnu presudu.
- Vratio sam se sinoć iz posete. Poseta je trajala tri sata, ali on je samo pola sata mogao ostati budan. I rekao je samo par reči. Uspeo je da me prepozna. U poseti je bila i moja majka - rekao je Darko Mladić.