Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je informisan o stanju generala Ratka Mladića, te da je razgovarao sa ministrom pravde Nenadom Vujićem.

- Rekao je da su ga doneli sa krevetom, da je odgovarao samo sa da ili ne. Ne razumem ljude, zašto nekome ne dopuste da poslednje dane provede van zatvorske ćelije? Ali da li sam posebno začuđen, nisam - rekao je on.

Podsetimo, zdravstveno stanje generala Ratka Mladića, koji se nalazi u pritvorskoj jedinici haškog tribunala, sve je lošije, rekao je danas njegov sin Darko Mladić.

Darko Mladić, koji se vratio iz posete ocu, rekao je za Jutarnji program RTRS da, ako generala ne bude pustio na privremenu slobodu radi lečenja, to će značiti da su se opredelili za smrtnu presudu.