Prilično snažno je odjeknula izjava budućeg mađarskog premijera Petera Mađara da želi da ojača odnose između Mađarske i Austrije, iz, kako je rekao, istorijskih, ali i kulturnih i ekonomskih razloga, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je razgovarao sa Mađarom, ocenio je da to ne predstavlja vraćanje Austrougarske imperije, dodajući da, iako o toj ideji nisu razgovarali, jesu o budućim odnosima dve zemlje, pri čemu je istakao da je zadovoljan tonom razgovora i obostranom željom da se saradnja i dobri odnosi nastave, dok je u razgovoru sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen bilo reči o reformama, vladavini prava, evropskom putu Srbije, kao i aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima, o čemu su u emisiji „Puls Srbije“ na Kurir televiziji razgovarali gosti Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade, Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku i Srđan Barac, politički analitičar.

Interesi kao temelj saradnje Srbije i Mađarske



Srđan Barac prokomentarisao je kako vidi Mađarovu viziju osnaživanja odnosa sa Austrijom i kako bi se to odrazilo na Srbiju:

- Još je rano prognozirati, ali mislim da je odnos Mađarske i Srbije bio zasnovan na interesima i dobro je što su postojali prijateljski odnosi između Viktora Orbana i Aleksandra Vučića, ali pre svega mislim da je posredi bio interes. Interes Mađarske je da ima najbolje moguće odnose sa Srbijom iz prostog razloga jer na taj način ona svoju granicu brani lakše i bolje. Ideja Srbije je da Zapadni Balkan u celini uđe u Evropsku uniju, jer se na taj način smanjuje spoljna granica Evropske unije. To znači da se smanjuje i rizik regularnih migracija, kao i utrošak sredstava za njih, odnosno za legalne ulaze u Evropsku uniju, i na taj način Evropa postaje bezbednija. Tu smo mi sa Mađarskom našli jednu vrlo važnu tačku saradnje, a druga je energetika.

Mađarska i Austrija - prirodno partnerstvo

Ljubomir Đurić smatra da Mađar pokušava da se distancira od Orbanove politike i napravi razliku u odnosu na politiku koju je Orban vodio, pre svega prema Evropskoj uniji:

- Kada je reč o odnosu sa Austrijom, iz mađarske perspektive Austrija je najveći trgovinski partner i investitor, dok austrijske banke i kompanije čine značajan deo mađarske ekonomije, pa je takva saradnja prirodna. Govoreći o kulturološkim sličnostima, može se istaći zajednička istorijska i kulturna zaostavština – Budimpešta i Beč često se posmatraju kao „gradovi blizanci“. Đurić ocenjuje da Mađar na taj način želi da pokaže veću integraciju sa evropskom politikom i saradnju sa Evropom, šaljući politički signal da Mađarska više ne bi bila antiteža Briselu, već da će težiti usklađivanju politike, što će pokušati da ostvari upravo kroz odnos sa Austrijom.

Stabilni odnosi Beograda i Budimpešte bez većih potresa

Govoreći o budućnosti odnosa između Budimpešte i Beograda, Ibro Ibrahimović ocenjuje da ne očekuje tektonske poremećaje. On ističe da je problematičan pristup dela političkih aktera u Srbiji, posebno opozicije, koji ovu temu posmatraju kroz prizmu navijanja za pojedine lidere, poput Orbana ili Mađara, umesto kroz opšti nacionalni interes. Prema njegovom stavu, unutrašnje političke borbe treba da ostanu u okvirima države i ne bi smele da prelaze te granice, jer su državni interesi važniji od pojedinačnih i partijskih.

- Kada god imate ovakve tektonske političke poremećaje kao što je to u Mađarskoj, jedna država kao što je naša treba da, po onoj misli, misli globalno, a deluje lokalno. Mađar je iz istog korena iz kog je i Orban i mislim da će on biti ta „lajt“ varijanta Orbana, gde se suštinske politike neće mnogo menjati. Posebno mislim da će odnos između Srbije i Mađarske i dalje biti na visokom nivou, pre svega zato što ovde imamo 300.000 pripadnika mađarske nacionalne manjine. Izuzetno je važna činjenica da u tom etničkom smislu nije bilo nijednog multietničkog sukoba - kaže Ibrahimović.

Evropski put Srbije i ključne vrednosti

Predsednik Vučić razgovarao je i sa Ursulom fon der Lajen o evropskom putu Srbije i reformama, a komentarišući poruke iz Brisela i eventualne pritiske, Barac ističe:

- Ako pogledate gde prosečan stanovnik najbolje živi na svetu, to je Evropa. Ne želimo da živimo drugačije nego kako oni žive. To znači da prosečan građanin ima pristojan život, da se oseća bezbedno, da ima platu i penziju, da može da se leči, da ima dobre puteve i bolnice. Upravo zbog tih vrednosti – vladavine prava, demokratije, kulture na visokom nivou, sporta – to su evropske vrednosti. Mi smo evropski narod, živimo na evropskom kontinentu i to je prirodno.

